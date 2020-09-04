ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата платежей при оплате по QR-кодам в СБП

ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в системе быстрых платежей. Торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка, получили возможность использовать СБП не только для приема платежей за проданные товары и услуги, но и для возврата средств на счета покупателей в случае, если те отказались от товара.

Розничным клиентам, использующим оплату через СБП в приложении банка, сервис позволяет ускорить и упростить процесс возврата средств при неудачной покупке. При этом возврат может быть частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для зачисления денег его покупатель может указать любой банк, где у открыт счет. Чтобы получить назад деньги при возврате товара, покупателю достаточно обратиться к телефону в интернет-магазин с заявлением, предъявив электронный чек и указав номер, с которого была совершена оплата по QR-коду, и банк, куда надо зачислить денежные средства.

Система сама найдет информацию о транзакции клиента по номеру телефона и сформирует платежное поручение на возврат. Весь процесс от обращения до зачисления средств на счет клиента занимает несколько секунд, избавляя ритейлеров от необходимости сверять документы и чеки и формировать платежные поручения.

«Мы расширяем возможности использования СБП в розничной торговле. От этого выигрыша и наши розничные клиенты, как возможность быстро вернуть деньги за товар повышают потребительский рейтинг. И безусловное преимущество получают клиентов-ритейлеры - сервис возврата платежей c2b позволяет им вести все расчеты с покупателями через СБП, тем самым сокративы на прием банковских карт. Убеждена, что запуск этого сервиса позволит массово внедрять способ оплаты по QR-коду в ритейл, повысит популярность таких розничных клиентов и будет их лояльности », - отмечает руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. ПСБ одним из первых подключился к системе быстрых платежей в феврале 2019 года. В августе 2019 года банк запустил оплату по QR-кодам в СБП, позволяющую клиентам-ритейлерам формировать мгновенный счет для оплаты c2b в электронной коммерции.