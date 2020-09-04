ПСБ: В сентябре можем увидеть более низкие цены на нефть - 38-42 долл./барр.

Цены на нефть развернулись вниз в 42-45 долл./барр. на фоне ухудшившегося сантимента и ослабших инфляционных ожиданий по доллару в отсутствие подвижек относительно согласования программы стимулов в США. При этом баланс рынка нефти остается слабым, плюс закончился автомобильный сезон, а страны ОПЕК+ восстанавливают добычу, отмечают аналитики ПСБ:

- Мы продолжаем опасаться увидеть в сентябре более низкие цены на нефть: 38-42 долл./барр.

Цены на золото находятся в ожидании данных по рынку труда США в эту пятницу и динамики рынка акций. Если ситуация с занятостью будет выглядеть менее радужной, то цены на золото могут вернуться к росту. Продолжение же коррекции на рынке акций способно спровоцировать растущую потребность в ликвидности и привести к резкому падению цен на золото. Палладий по итогам недели поднялся до самого высокого уровня с апреля после того, как Impala Platinum Holdings Ltd., которая управляет шахтами в ЮАР, Зимбабве и Канаде, ожидает сохранения дефицита палладия и родия в этом году.

Восстановление экономики ключевых стран повышает спрос на промышленные металлы, дополнительную поддержку также оказывают признаки ограниченного предложения на некоторых рынках. Беспрецедентные экономические стимулы во всем мире помогли улучшить перспективы металлов, которые достигли локальных максимумов. При этом сдерживающее влияние на текущей неделе оказало укрепление курса доллара и негативная динамика рынка акций. Также снижение цен промышленных металлов происходит на фоне реакции на макроэкономическую статистику по США.