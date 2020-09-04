Новости Рабочие места на «Усольехимпроме» должны быть сохранены Рабочие места на «Усольехимпроме» должны быть сохранены, этот вопрос сегодня, 4 сентября, обсудили Министр экономического развития РФ Максим Решетников и исполняющий обязанности Губернатора Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское.



Руководитель федерального ведомства и глава региона осмотрели промплощадку предприятия-банкрота ООО «Усольехимпром», а также оценили работу двух действующих на ней организаций: ООО «ПМК» и ОАО «Кристалл». Как доложил врио Губернатора Игорь Кобзев, всего на территории находятся 42 субъекта, которые имеют имущественные или финансовые интересы. Из них 15 продолжают работу, на них трудятся 1052 человека.



- Мы провели совещание со специалистами. Роспотребнадзор заключил, что можно продолжить работу предприятий, но необходимо соблюдение дополнительных требований. В первую очередь, нужны средства индивидуальной защиты, возможно, установка дополнительной вентиляции на предприятиях и, главное, обеспечение постоянного контроля, - заявил Максим Решетников.



– При ликвидации последствий деятельности ООО «Усольяхимпрома», мы должны сохранить коллективы предприятий, которые сейчас работают на промплощадке. Не каждое из этих организаций допустимо переместить территориально. В случае необходимости работу отдельных структур можно временно прекратить с возмещением убытков и возобновлением производственного процесса после очистки территории. Но есть исключительные случаи, когда остановка предприятия приведёт к его гибели. Это мы тоже должны учесть, - подчеркнул врио Губернатора Игорь Кобзев.



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