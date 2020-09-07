В Иркутской области 2021 год планируют объявить Годом Байкала

В Иркутской области 2021 год станет Годом Байкала. Об этой инициативе глава региона заявил 6 сентября, выступая на церемонии открытия празднования традиционного Дня Байкала в Иркутске. Правительству области дано поручение разработать план конкретных мероприятий. В нем важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.



Глава региона предложил создать некоммерческий фонд по защите Байкала, средства которого пойдут на экологические мероприятия, включая очистку береговой линии и дна озера, ликвидацию свалок. В августе подписан меморандум с ОАО «РЖД» об охране лесов и природопользовании. Компания берет на себя реализацию комплекса мероприятий по очистке береговой полосы, экологическому мониторингу, благоустройству природных памятников, а также лесовосстановлению.

Как сообщает Иркутскстат, на берегах Байкала проживает более 40 тысяч человек. По оперативным данным на начало текущего года в Слюдянка проживает 18,2 тыс. человек. В Байкальске, манящем лыжников своей Соболиной горой, - 12,5 тыс. человек. Самый западный населенный пункт на побережье Байкала – Култук (3,7 тыс. человек). Популярная у туристов Листвянка с числом жителей около 2 тысяч и множеством возникших в последние годы небольших гостиниц. Большое Голоустное – 589 человек. На берегу озера расположены также поселок Бугульдейка (873 человека), село Сахюрта (276 человек), деревня Сарма (90 человек). На Ольхоне, крупнейшем острове Байкала, в поселке Хужир проживает 1,5 тыс. человек, деревнях Ялга - 81 и Халгай - 49 человек.

Напомним, что ежегодно в первое воскресенье сентября, в этом году 6 сентября, отмечают День Байкала. Этот праздник был учрежден в 1999 году. Байкал - крупнейшее и глубочайшее в мире озеро, он сконцентрировал в себе пятую часть мировых запасов поверхностных пресных вод. Озеро вошло в число 7 чудес России. В 1996 году Байкал внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.