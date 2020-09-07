За первое полугодие 2020 года жители Приангарья оформили на 18% больше полисов ОСАГО

За первые шесть месяцев 2020 года жители Иркутской области приобрели более 300 тыс страховых полисов автогражданской ответственности. Это на 18% больше, чем за тот же период 2019 года. Средняя стоимость полиса составила 4900 рублей.

«После вступления в силу закона об индивидуализации тарифов ОСАГО, цена полиса для некоторых автовладельцев изменится. Теперь, при определении базового тарифа ОСАГО, определен ряд нарушений ПДД, которые страховщики могут учитывать в качестве факторов. Это проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости белее чем на 60 км/ч. При этом нарушение должно быть зафиксировано сотрудником ГИБДД. Важно, что в законе нет закрытого перечня факторов», – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук.

Более половины договоров автовладельцы оформили в электронном виде.

За полгода общий объем выплат по полисам ОСАГО превысил 1 млрд рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее.