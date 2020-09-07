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Коронавирус увеличил спрос на IT-специалистов

7 сентября 2020

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob зафиксировал значительный рост числа IT-вакансий (+20% к прошлому году) еще в марте, на фоне спада размещения предложений работодателей практически по всем отраслям, за исключением медицины. Но и сейчас, несмотря на стабилизацию рынка труда, интерес компаний к IT-специалистам остается стабильно высоким.

На эту ситуацию действуют два разнонаправленных вектора.

С одной стороны, по мнению экспертов SuperJob, расклад на рынке труда последние годы складывается исключительно в интересах IT-соискателей. Но если в других отраслях специалисты не торопятся менять работу в условиях неопределенности, то в IT продолжают активно откликаться на более интересные предложения, тем более что почти все собеседования (и особенно в IT) сейчас проходят онлайн.

С другой стороны,  коронавирус еще более подстегнул интерес компаний к IT-специалистам, и о цифровизации если не всех, то хотя бы какой-то части процессов задумались в значительном количестве компаний, что и подстегнуло и без того немалый спрос.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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