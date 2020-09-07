Мечеть, православный храм, буддистскую молельню и деревянную синагогу планируют построить в Тальцах

На территории этнографического музея Тальцы воспроизведут культовые религиозные объекты. Такое решение принял врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 6 сентября, на встрече с представителями религиозных объединений.

На данный момент планируется расширение экспозиции музея и строительство религиозных объектов разных конфессии. К примеру будет представлено 7 православных храмов, один из которых - датируется 17-м веком. В числе прочего будет возведена татарская мечеть, которую разобрали в 90-х годах, а так же католический костел, буддистская молельня и деревянная синагога. Основные работы начнутся уже в текущем году.