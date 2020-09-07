Дом молодежи в Иркутске откроется в июне следующего года

Дом молодежи в Иркутске откроется в июне следующего года. Об этом исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил сегодня, 5 сентября, на встрече со Студенческим координационным советом Приангарья, которая прошла на площадке будущего Дома молодежи.



Вопрос о том, что молодому поколению нужно свое здание, поднимался в регионе с конца 90-х годов. В июле глава области принял согласованное с активистами молодежных объединений решение, что Дом молодежи в Иркутске разместят на базе бывшего Дворца культуры профсоюзов и кинотеатра «Звездный». Планируется, что там будут организованы залы для различных мероприятий, переговорные комнаты, медиацентр, конференц-залы, студия звукозаписи, учебные аудитории, кафе. Там же предоставят помещения для молодежных общественных организаций региона. Таким образом, должно быть сформировано уникальное пространство, где молодые люди смогут воплощать свои идеи в жизнь.