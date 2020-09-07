Правительство Приангарья поможет Иркутску привести в порядок Комсомольский парк и сад Томсона

Правительство Приангарья поможет привести в порядок Комсомольский парк и сад Томсона в Иркутске. Решение об этом принял сегодня, 5 сентября, глава региона Игорь Кобзев по итогам посещения общественных пространств областного центра.

«Комсомольский» – самый большой парк микрорайона Иркутск-2. В 2015 году участок был передан в аренду частному лицу под размещение аттракционов. При этом арендатор был обязан содержать парк в чистоте, однако со своими обязанностями не справился. Договор был расторгнут. В прошлом году на основании пожеланий горожан архитектором А.П. Картопольцевым была создана концепция реконструкции территории парка. Уже в этом году в рамках реализации «Народных инициатив» здесь будет установлена детская площадка, а в 2021 году планируется начать масштабное благоустройство территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Еще одна значимая территория «Сад Томсона» является особо охраняемой. В 2017 году здесь был выполнен первый этап благоустройства: проведены работы по обустройству ограждения, установке опор освещения, бордюрных камней и засыпке гравийной смеси. Проектными решениями предусмотрено благоустройство всей территории общественного пространства. «Сад Томсона» включен в итоговый адресный перечень объектов, планируемых к благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Обе площадки очень важны не только для жителей Ленинского округа, но и для всех иркутян. Вариантов благоустройства – много. Считаю, что здесь необходимо создать комфортную среду как для молодежи, так и для людей старшего возраста, – сказал Игорь Кобзев. – Со своей стороны окажем необходимую поддержку. Договорились, что в рамках Совета по строительству и архитектуре будем присваивать особо значимым проектам благоустройства статус региональных проектов, что даст возможность софинансирования из регионального бюджета, а также возможность участия в других федеральных программах.