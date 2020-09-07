Иркутян призывают принять участие в разработке стелы города

Дан старт всероссийского творческого конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести». Организатором конкурса выступает «Российское военно-историческое общество».

Архитектурно-художественное решение должно содержать изображение герба города и текста указа Президента Российской Федерации о присвоении звания «Город трудовой доблести» и учитывать возможность изменения этих параметров для каждого конкретного города. Участниками конкурса могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы или творческие коллективы. Заявки принимаются до 25 декабря 2020 года. Подробную информацию о проведении конкурса и условиях участия можно узнать на сайте http://pm.histrf.ru в разделе «Конкурсы».

Напомним, город трудовой доблести — почётное звание Российской Федерации, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятий, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны звания «Город трудовой доблести». Согласно указу, звание присвоено Екатеринбургу, Боровичи, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.