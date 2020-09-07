Россельхозбанк: в Приангарье популярность кредитов на сезонные работы выросла на 22,6%

За первые 8 месяцев 2020 года объем кредитных средств, выданных Иркутским региональным филиалом представителям микро, малого и среднего бизнеса на проведение сезонных работ, составил 223 млн. руб. Востребованность кредитов Россельхозбанка на проведение сезонных работ среди компаний сферы АПК увеличилась на 22,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ сельхозтоваропроизводителям, за это же время увеличился на 17,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 241 млн. рублей.

«Россельхозбанк, как опорный банк АПК, оказывает поддержку предпринимателям на всех этапах проведения сезонных работ, и, статистические данные подтверждают, что эта помощь востребована. Доступность к кредитным ресурсам и льготное кредитование по ставке до 5% годовых позволяют нашим клиентам выполнить все работы в срок, без потери времени и качества», — прокомментировала Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Основной объем выдач на цели кредитования сезонных работ пришелся на производителей сельскохозяйственной продукции: зерновых культур, мясной и молочной продукции и другой. Среди заемщиков преобладают предприятия, занимающиеся смешанным сельским хозяйством.

По статистическим данным АО «Россельхозбанк», наибольшей популярностью кредитные продукты банка пользовались у заемщиков из Ростовской области. На втором месте – Пензенская область, на третьем, четвертом и пятом местах – Калининградская область, Краснодарский край и Воронежская область соответственно.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.