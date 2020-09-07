Российский рынок демонстрирует удивительную стойкость

Открывшись в пятницу вниз на негативном внешнем фоне, российские индексы обновили месячные минимумы, но быстро восстановились вслед за мировыми рынками. Затем ситуация на глобальных площадках стала ухудшаться, вызвав снижение и у нас, отмечают аналитики БКС Брокер в своем обзоре:

- В пятницу российские индексы открылись вниз, обновив месячные минимумы, но быстро перешли к росту благодаря улучшению ситуации на мировых рынках.

Кроме значительной перегретости рынка акций США, каких-то серьезных причин для столь сильного нисходящего движения не было. Одним из триггеров для массированных распродаж могло выступить осознание того, что американским законодателям вряд ли в ближайшее время удастся согласовать новый пакет фискальных стимулов, направленных на поддержку рынка труда.

Во второй половине пятницы ситуация на мировых рынках стала постепенно ухудшаться, вернув российские индексы к нисходящей динамике. После старта американской сессии глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены ускорили снижение, обновив вчерашние минимумы. Однако мы всего лишь приблизились к достигнутым на открытии минимумам, вновь проявив стойкость к негативной динамике мировых рынков.



В итоге российские индексы закрылись недалеко от месячных минимумов с умеренными потерями, при этом внешние площадки показали более серьезное снижение.

Наблюдающаяся у нас в последние дни стабилизация и относительно сильная динамика сохраняют достаточно высокие шансы на то, что в случае возобновления позитивной тенденции на мировых рынках и при отсутствии нового внешнеполитического негатива мы можем возобновить рост уже на следующей неделе.