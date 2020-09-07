Иркутские спасатели получили новую спецтехнику

Для Главного управления МЧС России по Иркутской области закуплено 40 единиц пожарной, автомобильной спецтехники и два плавсредства. Для Байкальского поисково-спасательного отряда – три автомобиля и одно плавсредство.

Церемония передачи техники в спасательные подразделения региона состоялась сегодня, 7 сентября, на площади Сперанского в Иркутске.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко сообщил, что в октябре прошлого года Правительство РФ выделило из своего резервного фонда МЧС России 261 млн 156 тыс. рублей в виде компенсации расходов, связанных с ликвидацией последствий наводнения на территории Иркутской области. Академии гражданской защиты МЧС была доведена субсидия на закупку спецтехники.