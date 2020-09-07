Новости

Иркутские спасатели получили новую спецтехнику

7 сентября 2020

Для Главного управления МЧС России по Иркутской области закуплено 40 единиц пожарной, автомобильной спецтехники и два плавсредства. Для Байкальского поисково-спасательного отряда – три автомобиля и одно плавсредство.

Церемония передачи техники в спасательные подразделения региона состоялась сегодня, 7 сентября, на площади Сперанского в Иркутске.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко  сообщил, что в октябре прошлого года Правительство РФ выделило из своего резервного фонда МЧС России 261 млн 156 тыс. рублей в виде компенсации расходов, связанных с ликвидацией последствий наводнения на территории Иркутской области. Академии гражданской защиты МЧС была доведена субсидия на закупку спецтехники. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Справимся Сами": 7-11 сентября в Иркутске пройдет форум для молодежи
Оксана Шинкевич, молодой предприниматель: «Я беру кожу и делаю из неё шедевры»
Кристина Скобина, основатель ювелирного бренда «Sophia»: «Это свойство эпохи – каждый может почувствовать себя творцом»
Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг: «Начинать надо с себя»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании