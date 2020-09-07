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Игорь Кобзев пригрозил подрядчику лишением права работать за срыв сроков сдачи объектов

7 сентября 2020

Глава региона Игорь Кобзев заставил подрядчика извиниться перед жителями Ленинского района Иркутска за срыв сроков сдачи ФОКа. Они лично 4 сентября проинспектировал ход работ на объекте, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заказчиком объекта является городское управления капитального строительства. В феврале врио Губернатора побывал на строительной площадке, где работы  начались в августе 2019. Подрядчик заверил руководство области, что сдаст физкультурно-оздоровительный комплекс 1 сентября текущего года.

На встрече с жителями Ленинского района выяснилось, что стройка до сих пор не закончена. Глава региона немедленно выехал на объект. По мнению главы региона,  готовность объекта достаточно высокая, но подрядчик распылил свои силы, набрав еще несколько дорогостоящих строек.

– Зимой вы мне обещали, мы пожали руки, что 1 сентября этого года вы сдадите ФОК. Вы обманули не меня, вы обманули жителей 153-тысячнего района Иркутска. Извинитесь перед ними на видеокамеру и назовите точную дату сдачи. И если вы ее нарушите, ваша компания больше никогда не будет работать в Иркутске и области, – предупредил глава региона.

Как сообщил подрядчик, ФОК вместе с благоустройством прилегающей территории будет сдан 2 октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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