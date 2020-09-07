В Усольском районе завершен капремонт спорткомплекса «Олимп»

В селе Новожилкино Усольского района завершен капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимп», который был начат в прошлом году. В настоящее время ведется приемка этого объекта. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

- В этом году в Иркутской области в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы ведется капитальный ремонт либо выборочный капитальный ремонт десяти спортивных объектов. До конца года планируется завершить работы еще на пяти комплексах. Среди них – спортивная площадка с благоустройством прилегающей территории Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» в Ангарске, стадион в селе Ново-Ленино Осинского района, ангарский стадион «Ангара», стадион «Труд» имени И. Протасова в Свирске, плавательный бассейн «Дельфин» в Железногорске-Илимском, - рассказал Павел Богатырев.

Согласно контракту, на выполнение капитального ремонта спортивного комплекса «Олимп» предусмотрено свыше 58,1 млн рублей, из них большая часть из областного бюджета – 50,9 млн рублей, остальные средства – из муниципальной казны.