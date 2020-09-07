В Иркутской области число новых случаев заражения коронавирусом снизилось до 67

По данным оперативного штаба, на 6 сентября подтверждены 67 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 395. За последние сутки выздоровели 12 человек, за весь период эпидемии – 15 262.

Иркутская область по количеству зараженных COVID-19 в списке российских регионов находится на 9-м месте.

Амбулаторно лечатся 1 229 человек, госпитализированы – 625, из них находятся в тяжелой форме – 305.

Всего за период эпидемии умерло 279 человек, 195 от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

В России идет рост заболевания, третий день подряд число заболевших превышает 5 тыс., до этого такой прирост не регистрировался с середины августа. При этом в Приангарье ситуация относительно стабильная. После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к сентябрю он опустился до 0,3% (~65-70).

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область сейчас находится на 9-м месте. Соседний Красноярский край сейчас находится на 8-м месте.