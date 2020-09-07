Первая инклюзивная детская площадка появилась в Молодежном

Инклюзивную детскую площадку открыли 5 сентября в поселке Молодежный Иркутского района. Её построил фонд «Обнаженные сердца» в партнерстве с администрацией Молодежного МО.

По словам мэра Иркутского района Леонида Фролова, на игровом пространстве площадью 1200 квадратных метров смогут вместе играть и общаться дети разных возрастов и физических возможностей. Сейчас в поселке проживает более 1700 детей, из них более 40 с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на площадке установлены 23 игровые конструкции. Среди инклюзивных элементов: качели «Гнездо», которыми смогут воспользоваться дети с любыми особенностями здоровья, детский игровой комплекс для детей с ограниченными физическими возможностями, оснащенный пандусом, игровая панель «Такси» и домик «Самолетик», а также тематические игровые комплексы «Кит» и «Маяк», представляющие собой многофункциональные комплексы из игровых и спортивных элементов, развивающих воображение, ловкость, координацию движений, и создающих условия для совместной игры детей разных возможностей.

Общая стоимость оборудования, установленного фондом, составила более 4 млн рублей.