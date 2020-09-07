В Приангарье в августе зарегистрировано максимальное число сделок по льготной ипотеке под 6,5%

С мая по август 2020 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 560 сделок по программе льготной ипотеки под 6,5%. При этом почти треть обращений (178 или 32% от общего числа) ведомство обработало в августе.

По сравнению с июнем и июлем число сделок с недвижимостью по программе льготного жилищного кредитования увеличилось на 18% и 21% соответственно.

С мая по август 2020 года с применением льготной ипотеки жителями региона заключено 454 договора долевого участия в строительстве (ДДУ), 52 соглашения об уступке права требования по ДДУ и 54 права собственности на основании договоров купли-продажи.

Напомним, программа льготной ипотеки утверждена Правительством Российской Федерации 23 апреля 2020 года. Данной программой предусмотрено предоставление кредитных средств по ставке не более 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Пониженная ставка действует весь срок кредита. Приобрести жилье по программе можно в строящемся доме или в уже возведенной новостройке. Первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Оформить льготную ипотеку граждане России могут по 1 ноября 2020 года.