Аналитик Альфа-Банка рассказала о «мине замедленного действия» для российской экономики

Во втором квартале 2020 года спад в глобальной экономике оказался не таким глубоким, как ожидали аналитики. Однако это не означает, что их настрой по поводу следующих нескольких лет стал более оптимистичным. По словам Наталии Орловой, главного экономиста Альфа-Банка, коронакризис не принес бизнесу новых возможностей, а ожидаемый рост скорее будет техническим восстановлением. О том, как себя чувствует экономика, какими будут ставки и что может стать миной замедленного действия, она рассказала на вебинаре «Макроэкономический прогноз: жизнь после пандемии». Портал SIA.RU записал несколько цитат.

Апокалиптические прогнозы не сбылись

По словам Наталии Орловой, в ряде секторов мировой экономики ситуация до сих пор остается достаточно сложной. Но в целом апокалиптические прогнозы не сбылись.

– В апреле многие аналитики говорили, что спад в экономике составит 20-30%, было очень страшно, бизнес готовился к худшему. Безусловно, есть страны, такие как Испания, в которых спад экономической активности во втором квартале 2020 года превысил 20%. При этом мы видим, что есть и другие примеры. Китай, например, за второй квартал показал рост в размере трех с небольшим процентов. Это существенно ниже традиционных китайских показателей роста, тем не менее, на фоне других стран это хороший результат. Спад экономической активности в США составил лишь 9,5%: в значительной степени благодаря очень большой экономической поддержке со стороны американского правительства. Россия тоже выглядит относительно неплохо: спад нашей экономики во втором квартале составил 8,5%.

Нынешний кризис – атипичный

Нынешний кризис, по мнению Наталии Орловой, атипичный, его даже трудно назвать кризисом, потому что карантинные меры – это остановка экономики целевым способом по решению правительства. Страны, которые хотели, чтобы их экономики замерли ради минимизации рисков эпидемии, потратили больше ресурсов и сейчас имеют больший дефицит бюджета.

– Традиционно считается, что когда государство выделяет большие пакеты финансовой помощи, оно поддерживает экономику. Но этот кризис особенный: страны, которые пошли на большие финансовые затраты, как ни парадоксально, покажут значительный экономический спад. В адрес российского правительства было немало критики, связанной с тем, что пакет двухлетней финансовой помощи составил всего порядка 5% ВВП, причем около 40% этого пакета – средства, которые предварительно уже были выделены на национальные проекты по строительству и импортозамещению. Несмотря на относительно небольшой пакет финансовой поддержки, мы видим, что результаты вполне благоприятны.

Российские туристы поддерживают отечественную экономику

По словам Наталии Орловой, экономика России выходит из коронакризиса по китайскому сценарию, но имеет свои особенности.

– Китайская экономика первая вошла в коронавирусный кризис и первая выходит из него. Наши показатели близки к китайским, поэтому мы можем ориентироваться на их траекторию восстановления. Потребление в Китае на горизонте пяти месяцев после карантина все еще находится в минусе. Российский оборот розничной торговли в моменте падал глубже, но к июлю показатель немного улучшился. Это связано с тем, что российские туристы, которые обычно уезжают и тратят средства за рубежом, в этом году остаются отдыхать в России. По промышленности ситуация чуть менее однозначная: с одной стороны в обработке тоже происходит восстановление, но добыча в силу внешних обстоятельств в виде сделки ОПЕК+ ограничивает темпы восстановления промышленности. Такая ситуация сохранится как минимум до конца года.

Уровень доходов населения ниже уровня 2013 года

Самая большая проблема российской экономики заключается в том, что у нас возврат к траектории роста сочетается с дальнейшим обеднением населения, говорит Наталия Орлова.

– Мы видим очень разительный контраст с американской ситуацией: благодаря огромным пакетам поддержки американского правительства реальные располагаемые доходы населения в США выросли на 12%. У нас во втором квартале было падение на 8%. Это был не самый плохой показатель из прогнозных, но он означает, что к 2021 году уровень располагаемых доходов населения будет на 15% ниже уровня 2013 года. Провал в доходах населения является очень сильным фактором и резким тормозом для роста экономики. Я бы сказала, что это мина замедленного действия. Крайне сложно говорить о том, что в таких условиях мы сможем войти в фазу догоняющего роста.

Восстановление спроса – не повод для ужесточения монетарной политики

Восстановление спроса ведет за собой увеличение темпов инфляции, напоминает Наталия Орлова. Игроки на финансовых ранках волнуются, не заставит ли это центральный банк ужесточить монетарную политику.

– Нынешней весной не только ФРС, но и другие центральные банки увеличили поддержку экономики, и это создало с одной стороны позитивные ожидания для финансовых рынков, а с другой – ожидания роста инфляции. На данный момент риск повышения ключевой ставки не очень существенный: на ежегодной конференции центральных банков глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что ведомство теперь будет таргетировать не точечную двух процентную инфляцию, а ее среднее значение. Это очень хороший знак. Данным комментарием ФРС, по сути, дала обязательство, что их ключевая ставка останется низкой в течение достаточно длительного времени. Рынки ожидают, что низкие ставки сохранятся до 2024 года.

Потенциал снижения ставки рефинансирования в РФ еще не исчерпан

Что касается ставки Центрального банка России, многие аналитики считают, что дно достигнуто и дальнейшего ее снижения на горизонте 2021-2022 годов ожидать не стоит. По мнению Наталии Орловой, потенциал для снижения есть, ключевая ставка может снизиться до уровня 3,5%.

– На первый взгляд, экономика упала не так сильно, и у ЦБ РФ нет поводов для снижения ставки. Но если сравнивать российский показатель с европейским и американским, понятно, что Центральный Банк России может довести свою ключевую ставку до 3% или до 2%, потому что даже при таком резком снижении все равно будет некая премия к нулевой ставке ФРС. Поэтому, мне кажется, что потенциал снижения еще присутствует. Снижение сразу на процентный пункт уже очень трудно себе представить, а шаги по 25 базисных пунктов – вполне. Со временем ключевая ставка будет перекладывается на все сегменты. По не-ипотечным кредитам есть премия за риск, поэтому ставки будут двигаться вниз не так активно, а в ипотечном сегменте я бы ждала более агрессивного снижения, потому что он сильно связан с поддержкой правительства и с материнским капиталом, – говорит Наталия Орлова.

Некрупным банкам становится все труднее

Низкие ставки – благо не для всех. Например, банкам в такой среде становится работать все сложнее. В целом это контекст неблагоприятный в первую очередь для малых банков, поэтому консолидация на банковском рынке будет продолжаться, считает Наталия Орлова.

– Сейчас в банковском секторе действуют очень большие поблажки от ЦБ РФ, поэтому в моменте снижение маржинальности банковского бизнеса не страшно. Однако условия скоро придется ужесточать: специальные меры поддержки фактически заставляют банки вести не настоящий банковский бизнес, а все время рассчитывать на ЦБ. Это несет серьезные риски в долгосрочном периоде и может закончиться банковским кризисом. Проблема в том, что контекст низких ставок продлится несколько лет. В какой-то момент это может заставить собственников ряда банков принять решение о том, чтобы уйти из этого бизнеса.

Инвесторы будут чувствовать себя оптимистично

В экономике происходят структурные изменения, и многие компании еще не восстановились после коронакризиса, тем не менее глобальные фондовые индексы растут. Наталия Орлова считает, что причина тому – в росте балансов центральных банков.

– История роста глобальных индексов сейчас – это история инфляции активов. Это не совсем фундаментальная история, капитала становится очень много, потому что балансы центральных банков растут. При этом, конечно, в реальном секторе ситуация не то, что кризисная – мировая экономика находится в ситуации структурного изменения. Я не уверена, что в этих условиях имеет смысл сопоставлять показатели динамики рынка и прибыли компаний. Мне кажется, важнее сейчас смотреть на баланс центральных банков: деньги будут приходить в мировую экономику, инвесторы будут чувствовать себя достаточно оптимистично. Поэтому если на горизонте следующих месяцев рост глобальных рынков продолжится, то, возможно, и российский рынок присоединится к этой траектории.

Победа Трампа будет означать сценарий сильного доллара

Что касается инвестиций в валюту, Наталия Орлова считает, что курс крепче, чем 70 рублей за доллар – интересная возможность нарастить валютную позицию. Интервал 70-75 рублей за доллар достаточно равновесный, и в нем трудно рекомендовать какие-то действия, а курс слабее 75 рублей за доллар – это возможность фиксировать прибыль.

– По доллару сейчас много вопросов, его динамика в ближайший год, а может быть, и несколько лет будет определяться ноябрьскими президентскими выборами в США. Я бы сказала, что контекст этих выборов такой: победа Трампа будет означать сценарий сильного доллара, то есть, рынки будут чувствовать себя неуверенно, и начнется бегство в защитные активы, что мы уже видели в предыдущие годы. Победа Байдена будет означать сценарий слабого доллара, поскольку Байден у рынков ассоциируется с возвратом к глобализированной экономике и со снижением рисков торговых войн. Победа Байдена может нести также существенный риск повышения налоговой нагрузки на компании в США, и тогда это заставит капитал искать более интересные активы для инвестирования вне американской экономики. То есть, исход президентских выборов – это серьезная развилка, поэтому ждем ноября.

Евро имеет хорошие шансы на укрепление

Наталия Орлова считает также, что инвесторам стоит обратить внимание на евро.

– Я сторонница того, что евро имеет хорошие шансы на укрепление. По Европе сейчас существует огромное количество позитивных комментариев от международных экспертов: курс евро периодически находился под страхом развала Еврозоны, а сейчас появилась консолидированная позиция стран, которые создали фонд экономической помощи в объеме 750 млрд евро. Это дает большие надежды по поводу дальнейшей судьбы валюты. Вторая причина, по которой аналитики смотрят на евро более позитивно – это возможность привлечь капитал. Поскольку фонд будет финансироваться размещением новых облигаций, это увеличивает емкость европейского облигационного рынка, для инвесторов это тоже очень важно.