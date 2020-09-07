#Скажи_мусору_НЕТ! Около 35 тонн вторсырья сдали жители Иркутской области

С 15 августа по 5 сентября 2020 в регионе состоялась III ежегодная акция #Скажи_мусору_НЕТ! Она прошла в 33 населённых пунктах области.

В лидерах по сбору вторсырья жители Иркутска (6,4 т), Иркутского района (5,5 т), Аларского района (5 т), пос. Куйтун (3 т). Чаще всего люди сдавали макулатуру – 25,9 т, стекло – 3 т, пластик – около 1,5 т. Напомним, в 2019 году в акции участвовало 22 населённых пункта, жители которых передали на переработку 16 тонн отходов, в 2018 году – в 8 населённых пунктах собрали 5,6 тонн вторсырья.

В 2020 году на акции #Скажи_мусору_НЕТ! работал передвижной кинотеатр, где транслировали фильмы на экологическую тематику. Добровольцы Благотворительного Фонда «Подари Планете жизнь» рассказывали об экопривычках, проводили соревнования по экоборью. Всего в работе агитпоезда акции #Скажи_мусору_НЕТ! приняли участие боле семи тысяч человек.