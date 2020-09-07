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В Братске открылся новый центр «Мои Документы»

7 сентября 2020

В здании площадью 192 кв. метра оборудована комфортная зона ожидания и пять окон для приёма и выдачи документов. В центре предоставляют более 400 государственных и муниципальных услуг. Ранее жителям Правобережного района приходилось преодолевать значительное расстояние, чтобы обратиться в ближайший МФЦ, сообщают в областной администрации. 

- Новый центр стал четвертым в Братске, всего наши МФЦ обсуживают более 220 тысяч жителей города. Мы уже приняли первых заявителей, - рассказала руководитель братского отделения центров «Мои Документы» Иркутской области Марина Шархун. 

Новый центр расположен по адресу: ул. Гайнулина, д. 1. Прием заявителей проходит по предварительной записи, которая доступна на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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