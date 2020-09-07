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В Бурятии коронавирусом заразились еще 50 человек

7 сентября 2020

По информации Роспотребнадзора, в Республике Бурятия на 7 сентября зарегистрировано 5632 (+50) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ зарегистрировано 3224 случаев.

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Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4636 человек, умерло 58 человек. Проходят лечение в стационарах республики 522 человека. На амбулаторном лечении находятся 416 пациентов. 

Из 50 новых случаев COVID-19:

18 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

32 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 522 пациента, из них 34 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 889 коек, занято – 549, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 522, свободно 340 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,8 %.

Всего выздоровели от COVID-19 – 4636 (+31) человека. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 58 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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