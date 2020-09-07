В экоакции En+ Group приняли участие 450 волонтеров из Иркутска

En+ Group объявляет об итогах акции проекта «360», которая состоялась 5 сентября в городах присутствия предприятий компании - Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Волонтерский проект «360» - это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», в свое время инициированной основателем компании Олегом Дерипаска.

Всего в Иркутске было организовано 7 точек для волонтерских мероприятий: на острове Конном, озере Квадрат, у плотины ГЭС, на Теплых озерах и на берегах реки Ушаковка и Большая Кузьмиха. По итогам экоакции волонтеры собрали 3 кузова самосвала общего мусора, а также отдельно рассортировали и отправили на переработку 103 кг металла, 357 кг стекла и 109 кг пластика. Среди необычных находок волонтеров - три телевизора, надувной матрац, диван, коллекция кулинарных журналов, закрытая бутылка спиртного и кипа трудовых книжек.

Кроме уборки в этом году в Иркутске волонтеры установили 12 стендов с информацией об истории места, флоре и фауне, советами по сохранении природы. А на бульваре Гагарина участники высадили 537 саженцев кизильника блестящего.

Экоакция в 2020 году была организована с учетом применения мер безопасности, как того требует эпидемиологическая ситуация. Волонтеры были разделены по разным точкам, расположенных у водных объектов. Работы на каждой точке проходили в два временных интервала, чтобы на одной точке было не более 50 человек одновременно.

Участниками экологической акции «360» в Иркутске стали 450 волонтеров.

Среди них сотрудники предприятий En+ Group, представители Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству, сотрудники интернет-издания irk.ru и научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского, хоккеисты из команды «Байкал-Энергия», студенты и преподаватели Института энергетики ИРНИТУ, а также Иркутского Юридического института (филиала) университета прокуратуры РФ, учащиеся школ и простые жители города Иркутска. Сортировка мусора была произведена при поддержке компании REUS. В уборке и высадке саженцев приняли участие руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и мэр Иркутска Руслан Болотов.

Всего в экоакции проекта «360» в шести городах приняли участие более 900 волонтеров и сотрудников предприятий En+ Group.

Вместе они собрали 8 кузовов самосвалов общего мусора и отправили на утилизацию 1290 кг стекла, более 270 кг металла и 330 кг пластика, а также 3500 кг автомобильных покрышек. Участники акции высадили 537 деревьев, установили 20 информационных стендов и обустроили 3 зоны отдыха.

Проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель - защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты. В юбилейный 10 раз волонтерский экологический проект «360» проходит по трем направлениям: эко-акции у водоемов в черте городов проведения проекта, онлайн-экомарафон и традиционная уборка на Байкале силами жителей местных муниципальных образований.

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