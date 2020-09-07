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«SibWoodExpo» покорит новые горизонты. На мероприятии в Братске представят современное оборудование для обработки древесины

7 сентября 2020

Международное мероприятие SIBWOODEXPO-2020, которое состоится в Братске с 9 по 11 сентября, представит современные технологии и разработки по производству промышленного оборудования, станков, оборудования для обработки древесины, а также лесопильную технику, сообщают в пресс-службе Сибэкспоцентра. 

Церемония торжественного открытия состоится 9 сентября в 10 часов в белом зале ТКЦ «Братск-АРТ». 

Одним из ключевых событий мероприятия станет проведение пленарного заседания, которое состоится 9 сентября. Обсудить актуальные вопросы развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока на современном этапе приедут представители власти:  

  • временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев 
  • заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Михайлович Аноприенко 
  • член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Фатеевич Брилка 
  • исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Валерьевич Петренев  
  • мэр города Братск Сергей Васильевич Серебренников  

Также участниками пленарного заседания станут представители Министерства промышленности и торговли РФ, ФБУ «Российский Центр защиты леса», ФГБУ «Рослесинфорг», ИРО «Опора России», Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, предприятий лесопромышленного комплекса Иркутской области, Братского государственного университета, а также представители муниципальных образований Иркутской области.  

Деловая программа мероприятия 2020 года затронет самые важные вопросы лесной отрасли, спикеры поднимут тему современных тенденций и проблем лесозаготовительного производства, также обсудят проблемы лесопильного производства и глубокой переработки древесины, поговорят о лесовосстановлении и выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой, о борьбе с лесными пожарами, а также отметят немаловажную тему строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных дорог. 

Кроме того, в день открытия будет проведен круглый стол на тему: «Компенсационное лесовосстановление на территории Иркутской области». Основными темами выступления спикеров станут особенности проведения и приемки работ по «компенсационному» лесовосстановлению, практика «компенсационного» лесовосстановления на территории Братского лесничества, проектирование работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению, особенности лесовосстановительных процессов в Иркутской области, анализ перспективных технологий лесовосстановительных работ и многое другое. 

На следующий день, 10 сентября, состоится проведение семинара «Проблемные вопросы, возникающие при разработке проектов освоения лесов». Помимо семинара будет организован круглый стол, посвященный охране лесов от пожаров и защите от вредных организмов. Будут обсуждаться прохождение пожароопасного сезона 2020 года, защита леса в Иркутской области, проблемы и пути их решения, прогноз развития очагов сибирского шелкопряда на территории Иркутской области, а также перспективы использования инструментальных методов оценки качества стволовой древесины спелых и перестойных насаждений, поврежденных стволовыми вредителями и болезнями.  

Еще один круглый стол «Решение задач развития лесопромышленного комплекса на современном этапе» пройдет 10 сентября. Спикеры поведают о проблемах подготовки кадров для лесного комплекса РФ, проблемах оценки негативного воздействия на окружающую среду лесопромышленных предприятий, о сырьевом обеспечении лесопильных предприятий, о снижении отрицательного воздействия гусеничных вездеходов для лесного хозяйства и лесозаготовок, о применении геосинтетических материалов при устройстве ледовых переправ и другое.  

На сегодняшний день свои заявки для участия в мероприятии 2020 года подали компании из разных регионов России, а также зарубежных стран. Среди них представители российских компаний из Москвы, Перми, Иркутска, Братска, Коврова, Красноярска, Барнаул. Что касаемо зарубежных участников выставки, подали заявки представители из Швеции и Германии. 

В мероприятии примут участие как новые компании, так и те, кто традиционно принимает участие. Среди новых - ООО «ФОРЕСТ МАШИНЗ ВУД ПРОДАКШИН»,  ООО «ИВЕКО-Ангара»,  ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес», ООО «Глобэкс», ООО «Станкоцентр Перун», ООО «СКИП» и ООО «РусНафта». Если говорить о постоянных участниках «SibWoodExpo», то среди них Ассоциация «Ками», ООО «Вуд Профи Машинери» (официальный представитель немецкого станкостроительного концерна WEINIG),  ООО «Проммаркет-Максимум», ООО «Производственное объединение Теплоресурс», ООО «Алтайлестехмаш», ООО «Ферронордик Машины», ООО «Тимбермаш Байкал», ООО «Спектр Вуд», ООО «Ковровские котлы», ООО «Нордик Тракшин»,  ООО «Нестинг-Байкал», ООО «Лесные машины», а также генеральный информационный партнер выставки «Лесной комплекс», специализированный журнал «Вестснаб», Lesprom Network и Деревообработка.БП . Кроме того, на мероприятие вновь прибудут и иностранные компании: KVARNSTRANDS VERKTYG AB, Esterer WD GmbH. 

  • Основные разделы «SibWoodExpo»: 
  • Оборудование и технологии для лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами 
  • Оборудование и техника для лесозаготовки и деревообработки 
  • Лесовосстановление 
  • Переработка древесных отходов и другие. 

Направления деятельности участников события затрагивают все аспекты лесной отрасли – это  производство промышленного оборудования и станков, профессиональный деревообрабатывающий инструмент, все виды лесопильной техники, машиностроительные предприятия, поставка запчастей, дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и заточки пил, водогрейные, термомасляные и паровые котлы, оборудование для изготовления пеллет и брикетов, целлюлозно-бумажная промышленность, сервисное обслуживание строительной, дорожной, лесной техники, навесное оборудование для спецтехники и многое другое.  

Приглашаем всех специалистов лесопромышленной отрасли посетить SIBWOODEXPO-2020 в ТКЦ «Братск-АРТ». Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября с 10 до 17 часов в г. Братск. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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