«SibWoodExpo» покорит новые горизонты. На мероприятии в Братске представят современное оборудование для обработки древесины

Международное мероприятие SIBWOODEXPO-2020, которое состоится в Братске с 9 по 11 сентября, представит современные технологии и разработки по производству промышленного оборудования, станков, оборудования для обработки древесины, а также лесопильную технику, сообщают в пресс-службе Сибэкспоцентра.
Церемония торжественного открытия состоится 9 сентября в 10 часов в белом зале ТКЦ «Братск-АРТ».
Одним из ключевых событий мероприятия станет проведение пленарного заседания, которое состоится 9 сентября. Обсудить актуальные вопросы развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока на современном этапе приедут представители власти:
- временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев
- заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Михайлович Аноприенко
- член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Фатеевич Брилка
- исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Валерьевич Петренев
- мэр города Братск Сергей Васильевич Серебренников
Также участниками пленарного заседания станут представители Министерства промышленности и торговли РФ, ФБУ «Российский Центр защиты леса», ФГБУ «Рослесинфорг», ИРО «Опора России», Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, предприятий лесопромышленного комплекса Иркутской области, Братского государственного университета, а также представители муниципальных образований Иркутской области.
Деловая программа мероприятия 2020 года затронет самые важные вопросы лесной отрасли, спикеры поднимут тему современных тенденций и проблем лесозаготовительного производства, также обсудят проблемы лесопильного производства и глубокой переработки древесины, поговорят о лесовосстановлении и выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой, о борьбе с лесными пожарами, а также отметят немаловажную тему строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.
Кроме того, в день открытия будет проведен круглый стол на тему: «Компенсационное лесовосстановление на территории Иркутской области». Основными темами выступления спикеров станут особенности проведения и приемки работ по «компенсационному» лесовосстановлению, практика «компенсационного» лесовосстановления на территории Братского лесничества, проектирование работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению, особенности лесовосстановительных процессов в Иркутской области, анализ перспективных технологий лесовосстановительных работ и многое другое.
На следующий день, 10 сентября, состоится проведение семинара «Проблемные вопросы, возникающие при разработке проектов освоения лесов». Помимо семинара будет организован круглый стол, посвященный охране лесов от пожаров и защите от вредных организмов. Будут обсуждаться прохождение пожароопасного сезона 2020 года, защита леса в Иркутской области, проблемы и пути их решения, прогноз развития очагов сибирского шелкопряда на территории Иркутской области, а также перспективы использования инструментальных методов оценки качества стволовой древесины спелых и перестойных насаждений, поврежденных стволовыми вредителями и болезнями.
Еще один круглый стол «Решение задач развития лесопромышленного комплекса на современном этапе» пройдет 10 сентября. Спикеры поведают о проблемах подготовки кадров для лесного комплекса РФ, проблемах оценки негативного воздействия на окружающую среду лесопромышленных предприятий, о сырьевом обеспечении лесопильных предприятий, о снижении отрицательного воздействия гусеничных вездеходов для лесного хозяйства и лесозаготовок, о применении геосинтетических материалов при устройстве ледовых переправ и другое.
На сегодняшний день свои заявки для участия в мероприятии 2020 года подали компании из разных регионов России, а также зарубежных стран. Среди них представители российских компаний из Москвы, Перми, Иркутска, Братска, Коврова, Красноярска, Барнаул. Что касаемо зарубежных участников выставки, подали заявки представители из Швеции и Германии.
В мероприятии примут участие как новые компании, так и те, кто традиционно принимает участие. Среди новых - ООО «ФОРЕСТ МАШИНЗ ВУД ПРОДАКШИН», ООО «ИВЕКО-Ангара», ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес», ООО «Глобэкс», ООО «Станкоцентр Перун», ООО «СКИП» и ООО «РусНафта». Если говорить о постоянных участниках «SibWoodExpo», то среди них Ассоциация «Ками», ООО «Вуд Профи Машинери» (официальный представитель немецкого станкостроительного концерна WEINIG), ООО «Проммаркет-Максимум», ООО «Производственное объединение Теплоресурс», ООО «Алтайлестехмаш», ООО «Ферронордик Машины», ООО «Тимбермаш Байкал», ООО «Спектр Вуд», ООО «Ковровские котлы», ООО «Нордик Тракшин», ООО «Нестинг-Байкал», ООО «Лесные машины», а также генеральный информационный партнер выставки «Лесной комплекс», специализированный журнал «Вестснаб», Lesprom Network и Деревообработка.БП . Кроме того, на мероприятие вновь прибудут и иностранные компании: KVARNSTRANDS VERKTYG AB, Esterer WD GmbH.
- Основные разделы «SibWoodExpo»:
- Оборудование и технологии для лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами
- Оборудование и техника для лесозаготовки и деревообработки
- Лесовосстановление
- Переработка древесных отходов и другие.
Направления деятельности участников события затрагивают все аспекты лесной отрасли – это производство промышленного оборудования и станков, профессиональный деревообрабатывающий инструмент, все виды лесопильной техники, машиностроительные предприятия, поставка запчастей, дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и заточки пил, водогрейные, термомасляные и паровые котлы, оборудование для изготовления пеллет и брикетов, целлюлозно-бумажная промышленность, сервисное обслуживание строительной, дорожной, лесной техники, навесное оборудование для спецтехники и многое другое.
Приглашаем всех специалистов лесопромышленной отрасли посетить SIBWOODEXPO-2020 в ТКЦ «Братск-АРТ». Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября с 10 до 17 часов в г. Братск.