«SibWoodExpo» покорит новые горизонты. На мероприятии в Братске представят современное оборудование для обработки древесины

Международное мероприятие SIBWOODEXPO-2020, которое состоится в Братске с 9 по 11 сентября, представит современные технологии и разработки по производству промышленного оборудования, станков, оборудования для обработки древесины, а также лесопильную технику, сообщают в пресс-службе Сибэкспоцентра.

Церемония торжественного открытия состоится 9 сентября в 10 часов в белом зале ТКЦ «Братск-АРТ».

Одним из ключевых событий мероприятия станет проведение пленарного заседания, которое состоится 9 сентября. Обсудить актуальные вопросы развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока на современном этапе приедут представители власти:

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев

заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Михайлович Аноприенко

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Фатеевич Брилка

исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Валерьевич Петренев

мэр города Братск Сергей Васильевич Серебренников

Также участниками пленарного заседания станут представители Министерства промышленности и торговли РФ, ФБУ «Российский Центр защиты леса», ФГБУ «Рослесинфорг», ИРО «Опора России», Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, предприятий лесопромышленного комплекса Иркутской области, Братского государственного университета, а также представители муниципальных образований Иркутской области.

Деловая программа мероприятия 2020 года затронет самые важные вопросы лесной отрасли, спикеры поднимут тему современных тенденций и проблем лесозаготовительного производства, также обсудят проблемы лесопильного производства и глубокой переработки древесины, поговорят о лесовосстановлении и выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой, о борьбе с лесными пожарами, а также отметят немаловажную тему строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.

Кроме того, в день открытия будет проведен круглый стол на тему: «Компенсационное лесовосстановление на территории Иркутской области». Основными темами выступления спикеров станут особенности проведения и приемки работ по «компенсационному» лесовосстановлению, практика «компенсационного» лесовосстановления на территории Братского лесничества, проектирование работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению, особенности лесовосстановительных процессов в Иркутской области, анализ перспективных технологий лесовосстановительных работ и многое другое.

На следующий день, 10 сентября, состоится проведение семинара «Проблемные вопросы, возникающие при разработке проектов освоения лесов». Помимо семинара будет организован круглый стол, посвященный охране лесов от пожаров и защите от вредных организмов. Будут обсуждаться прохождение пожароопасного сезона 2020 года, защита леса в Иркутской области, проблемы и пути их решения, прогноз развития очагов сибирского шелкопряда на территории Иркутской области, а также перспективы использования инструментальных методов оценки качества стволовой древесины спелых и перестойных насаждений, поврежденных стволовыми вредителями и болезнями.

Еще один круглый стол «Решение задач развития лесопромышленного комплекса на современном этапе» пройдет 10 сентября. Спикеры поведают о проблемах подготовки кадров для лесного комплекса РФ, проблемах оценки негативного воздействия на окружающую среду лесопромышленных предприятий, о сырьевом обеспечении лесопильных предприятий, о снижении отрицательного воздействия гусеничных вездеходов для лесного хозяйства и лесозаготовок, о применении геосинтетических материалов при устройстве ледовых переправ и другое.

На сегодняшний день свои заявки для участия в мероприятии 2020 года подали компании из разных регионов России, а также зарубежных стран. Среди них представители российских компаний из Москвы, Перми, Иркутска, Братска, Коврова, Красноярска, Барнаул. Что касаемо зарубежных участников выставки, подали заявки представители из Швеции и Германии.

В мероприятии примут участие как новые компании, так и те, кто традиционно принимает участие. Среди новых - ООО «ФОРЕСТ МАШИНЗ ВУД ПРОДАКШИН», ООО «ИВЕКО-Ангара», ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес», ООО «Глобэкс», ООО «Станкоцентр Перун», ООО «СКИП» и ООО «РусНафта». Если говорить о постоянных участниках «SibWoodExpo», то среди них Ассоциация «Ками», ООО «Вуд Профи Машинери» (официальный представитель немецкого станкостроительного концерна WEINIG), ООО «Проммаркет-Максимум», ООО «Производственное объединение Теплоресурс», ООО «Алтайлестехмаш», ООО «Ферронордик Машины», ООО «Тимбермаш Байкал», ООО «Спектр Вуд», ООО «Ковровские котлы», ООО «Нордик Тракшин», ООО «Нестинг-Байкал», ООО «Лесные машины», а также генеральный информационный партнер выставки «Лесной комплекс», специализированный журнал «Вестснаб», Lesprom Network и Деревообработка.БП . Кроме того, на мероприятие вновь прибудут и иностранные компании: KVARNSTRANDS VERKTYG AB, Esterer WD GmbH.

Основные разделы «SibWoodExpo»:

Оборудование и технологии для лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами

Оборудование и техника для лесозаготовки и деревообработки

Лесовосстановление

Переработка древесных отходов и другие.

Направления деятельности участников события затрагивают все аспекты лесной отрасли – это производство промышленного оборудования и станков, профессиональный деревообрабатывающий инструмент, все виды лесопильной техники, машиностроительные предприятия, поставка запчастей, дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и заточки пил, водогрейные, термомасляные и паровые котлы, оборудование для изготовления пеллет и брикетов, целлюлозно-бумажная промышленность, сервисное обслуживание строительной, дорожной, лесной техники, навесное оборудование для спецтехники и многое другое.

Приглашаем всех специалистов лесопромышленной отрасли посетить SIBWOODEXPO-2020 в ТКЦ «Братск-АРТ». Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября с 10 до 17 часов в г. Братск.