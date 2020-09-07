72% россиян интересуются дополнительным заработком через интернет

Использование мобильных решений и интернет-технологий сегодня повышает привлекательность универсальных профессий, связанных с продажами, и может привлечь в них как молодежь, так и людей зрелого возраста, сообщается в обзоре аналитического центра НАФИ, сделанного по заказу компании «Росгосстрах».

Экономические последствия беспрецедентных санитарных ограничений весны 2020 года еще предстоит долго высчитывать, но очевидно, что вынужденные каникулы не могли не отразиться на содержимом кошельков россиян. В ходе исследования «Росгосстраха» опрошено более 500 жителей российских городов с населением от 500 тыс. человек в возрасте от 23 до 55 лет. И только 13% опрошенных сообщили, что их материальное положение за последние три месяца улучшилось. Остальные отвечали, что оно либо не изменилось (47%), либо ухудшилось (40%). В такой ситуации вопрос о получении дополнительных доходов становится актуальным для многих семей — 90% респондентов сообщили, что сегодня рассматривают для себя возможность подработки.

В частности, как показало исследование, 72% респондентов интересуются дополнительным заработком посредством интернет-технологий и готовы рассмотреть такие предложения.

Только 2% отвечавших категорически заявили о нежелании подработать с помощью высоких технологий. Еще четверть опрошенных (26%) тоже хотели бы зарабатывать таким образом, но опасаются, что их знаний в области информационных технологий может не хватить. Такие опасения в большей степени свойственны людям, не имеющим высшего образования, а также начинавшим свою трудовую деятельность до «компьютерной эры».

«Наша компания, обладающая самой многочисленной агентской сетью в стране, инициировала это исследование, чтобы изучить интерес экономически активных россиян к профессии страхового агента и оценить их готовность к подработке или полноценному погружению в страховой бизнес, — говорит заместитель руководителя Блока маркетинга ПАО СК «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков. — Мы последовательно наращиваем численность и эффективность своего агентского корпуса и способны предложить выгодные условия сотрудничества тем, кто из-за последствий пандемии лишился заработка или серьезно потерял в доходах. Эти условия, в том числе, предполагают и использование новой интернет-платформы для дистанционных продаж «Агентология». Это, по сути, мобильный офис продавца страховых продуктов, который можно развернуть дома, на даче, даже в транспорте, и работать с телефона, планшета или компьютера».

Людмила Спиридонова, директор исследований НАФИ в сфере человеческого капитала, отметила: «Сегодня уровень цифровых компетенций людей во многом предопределяет конкурентоспособность человека на рынке труда. В то же время современные цифровые технологии открывают широкие возможности для новых, в том числе дополнительных форм занятости. Финансовая индустрия – это один из наиболее привлекательных для трудоустройства, а также крайне технологичный сектор экономики. В нем для людей, владеющих цифровыми навыками, открываются большие возможности для заработка».

Именно сейчас те, кто трудоустраивается в финтех сфере, получают опыт и преимущество в профессии. Постепенно цифровая грамотность становится массовой, а, значит, в этом сегменте рынка труда будет расти конкуренция.

Большинство россиян уже сегодня хотят зарабатывать и подрабатывать в цифровой сфере, однако многие считают, что их знаний в области информационных технологий может не хватить. Предыдущие исследования НАФИ подтверждают эти опасения: многие россияне обладают только самыми базовыми цифровыми компетенциями, а 6% — начальными. Появление новых, доступных цифровых способов подработки станет дополнительным стимулом для роста цифровой грамотности россиян.

Мнения участников опроса о возможности попробовать себя в качестве страхового агента разделились практически пополам.

42% жителей крупных городов, заинтересованных в дополнительном заработке, готовы к такой смене или расширению профессиональных компетенций. Самыми привлекательными сторонами этой профессии они считают свободный рабочий график, возможность совмещения с другой работой и отсутствие необходимости иметь специальное образование. В наибольшей степени желание стать страховыми агентами выразили молодые люди — 50% респондентов в возрасте 23-34 лет положительно ответили на вопрос о готовности начать страховую деятельность в качестве основной или дополнительной работы. В то же время 43% опрошенных не хотят погружаться в страховое дело для обеспечения постоянного или дополнительного дохода.

Когда респондентов спросили о готовности получать доход не за счет традиционных страховых контактных продаж, а с использованием интернет-платформы «Агентология», соотношение тех, кто высказал согласие попробовать себя в страховании, и отказавшихся от этого изменилось. Отрицательно ответили на такое предложение лишь 23% опрошенных, в то время как 68% респондентов дали положительный ответ.