Ценовая надбавка на недвижимость на побережье достигает в среднем 40% по миру, а в Москве – 30-50%

Согласно исследованию Knight Frank Prime Waterfront Index, на 12 ключевых рынках мира недвижимость на побережье достигает серьезных надбавок в цене, что делает ее надежной инвестицией. Средняя наценка на элитное жилье с доступом и видом на воду в общемировых масштабах составляет 40% по сравнению с аналогичными объектами внутри страны, 59,1% – наценка на недвижимость с видом на залив или бухту.

В Великобритании средняя наценка на прибрежную недвижимость достигает 80% (на некоторые лоты зафиксирован показатель в 105%), а в Сиднее – 89% – это максимальное значение в мире. В Москве квартиры с видами на воду могут стоить на 30-50% дороже аналогичных предложений без видов.

Наценки варьируются в зависимости от местоположения объектов и удобств, которыми они оснащены. По данным Knight Frank, в прошлом году люди со всего мира искали элитную недвижимость у воды, чаще остальных потенциальными покупателями становились ультрахайнеты Великобритании, США, Канады и Австралии.

Согласно Knight Frank Prime Waterfront Index, надбавка, которую может получить прибрежная недвижимость в Соединенном Королевстве, достигает в среднем 80% по сравнению с аналогичной собственностью, расположенной в отдалении и не предоставляющей доступ к воде или соответствующие видовые характеристики. Стиль жизни и дополнительные удобства подобных объектов являются ключевой мотивацией для многих покупателей: собственникам такой недвижимости гарантирован легкий доступ к многочисленным водным развлечениям и постоянно меняющейся панораме. Однако там, где недвижимость рядом с водой представлена в изобилии, надбавка ниже, например, в Сингапуре – только 7%. Также вид на море гарантирует более высокую стоимость, чем вид на реку.

Прибрежная недвижимость в Великобритании обеспечивает как качество стиля жизни, так и надежную платформу для инвестиций.

В частности, максимальная надбавка к стоимости жилья, расположенного на побережье залива, составляет 59,1% по сравнению с аналогичной собственностью внутри страны. 80% – средняя наценка на собственность у воды, большую часть которой составляют объекты на берегу моря или океана. Недвижимость на юго-западе Великобритании имеет максимальную надбавку в 105%.

Потенциальная надбавка к стоимости объектов на речном побережье в Великобритании составляет 38,6% по сравнению с такой же недвижимостью в отдалении. Средняя наценка на недвижимость с видом на Темзу по сравнению с аналогичной – 30%.

Объекты на берегу моря или океана в Соединенном Королевстве в прошлом году были стабильным вариантом для людей, желающих инвестировать в прибрежную недвижимость. В 2020 году эта тенденция продолжилась, несмотря на угрозу, создаваемую пандемией Covid-19. Причина такого интереса – в возможности мгновенно поменять лайфстайл: большинство прибрежных локаций расположены всего в нескольких часах езды от Лондона.

Недвижимость в Европе, например, во французском Сан-Тропе, зачастую покупают клиенты из Великобритании, Германии, Швейцарии и США. Вилла с четырьмя спальнями на первой линии обойдется минимум в 5 млн евро, хотя возможно найти виллы аналогичного размера с видом на море на холмах чуть в отдалении от береговой линии по цене от 2,8 млн евро.

В странах Карибского бассейна очень долго абсолютное большинство покупателей недвижимости составляли граждане Великобритании, но в последнее время наблюдается небольшой рост клиентов из США и Канады, которые ищут более безопасные инвестиции на юге Карибского региона. За 5 млн долларов США там можно купить дом на берегу океана с пятью спальнями, бассейном и садом.

Помимо девелоперов, инвесторов и сотрудников ВМФ США, покупающих недвижимость в районе пляжа Империал Бич в Сан-Диего, молодые семьи создают основу для процветания новых сообществ. Пляжный коттедж от собственника с тремя спальнями и видом на море обойдется в 550-600 тыс. долларов США, в то время как новый пляжный коттедж будет стоить от 900 тыс. до 1 млн долларов США. Во Флориде качественная недвижимость на берегу океана стоит от 900 тыс. долларов и выше.