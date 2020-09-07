Количество больных коронавирусом в Красноярском крае достигло 17,6 тыс.

На 7 сенября в Красноярском крае зарегистрировано всего 17 626 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 106 случаев заболевания.
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7 сентября 2020
7 сентября 2020
5 населенных пунктов с самым большим количеством заболевших:
- Красноярск – 8661
- Северо-Енисейский район – 1336
- Ачинск – 908
- Норильск – 751
- Канск – 339
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 613,3. Темп прироста за сутки – 0,5 %.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 814 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 244 чел.
Снято с медицинского наблюдения 34 552 чел., в т.ч. за последние сутки – 207.
Проведено тестов на коронавирус всего 834 661, из них за последние сутки 4 212.