В деревне Новолисиха в Иркутском районе открыли новый детский сад с бассейном

Сегодня в микрорайоне Хрустальный парк деревни Новолисиха открыт новый детский садик на 110 мест. Его смогут посещать дети, начиная с раннего дошкольного возраста, сообщают в районной администрации.

Это долгожданное событие для микрорайона, где с каждым днем растет число жителей, идет активное строительство жилья.

В торжественном открытии нового социального объекта Иркутского района приняли участие Мэр Леонид Фролов, заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, и.о.министра образования Елена Апанович, глава Ушаковского МО Виктор Галицков, депутаты Думы Иркутского района.

Леонид Фролов отметил, что строительство детского сада выполнено по национальному проекту «Демография» на условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Он поблагодарил Правительство Иркутской области за большой вклад в строительство социальных объектов в Иркутском районе, а также строителей за высокое качество строительства.

- При планировании микрорайона застройщиком были предусмотрены земельные участки под строительство двух детских садов и школы. Это пример грамотного комплексного подхода при строительстве микрорайона, - отметил мэр Иркутского района.

Новый детский садик построен с учетом всех необходимых современных требований. Руководитель ООО «ВостСибстрой» Виктор Ильичев от лица строителей передал символический ключ заведующей детсадом Ларисе Сойниковой и сказал, что строители сделали все, чтобы детям было комфортно.

В детском саду есть физкультурный и актовый залы, медицинский блок, логопедический кабинет, методический кабинет и комната детского психолога, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок и даже бассейн. Он оборудован малым грузовым лифтом.