В августе Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 76,6 млрд рублей

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.

Ключевые факты августа:

В августе банк заработал чистую прибыль в размере 76,6 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 18,4%, рентабельность активов 3,0%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,5% без учета валютной переоценки, розничный портфель показал максимальный месячный прирост за последние два года – 2,4% в равной степени за счет ипотеки и потребительских кредитов.

В августе выдан совокупный объем кредитов на сумму 1,6 трлн руб. При этом выдачи розничным клиентам превысили 440 млрд руб.

Средства клиентов выросли на 1,3% без учета валютной переоценки, при этом средства юридических лиц без учета валютной переоценки выросли на 3,3%.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«В августе банк выдал рекордный с начала года совокупный объем кредитов на сумму 1,6 трлн руб., показав рост кредитного портфеля на 2,9%. При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике. Важно отметить, что качество кредитного портфеля остается достаточно стабильным. В результате банк вышел на уровень рентабельности капитала за 8 месяцев выше 15%».

Комментарии по итогам 8 месяцев 2020 года:

Чистый процентный доход вырос на 13,5% относительно 8 месяцев 2019 года и составил 933,0 млрд руб. Данный рост поддерживался снижением стоимости фондирования и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов с начала года, а также ростом кредитования.

Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 318,9 млрд руб. благодаря восстановлению активности по банковским картам и росту расчетных операций, а также за счет роста доходов по операциям клиентов на финансовых рынках и банковским гарантиям.

Операционные расходы составили 386,3 млрд руб., увеличившись относительно 8 месяцев прошлого года на 4,2%. Позитивный эффект на динамику расходов оказала проводимая банком программа повышения эффективности бизнеса в ответ на кризис и пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после повышения зарплат в июле 2019 года. Отношение расходов к доходам по итогам 8 месяцев улучшилось и составило 27,2% против 30,8% годом ранее.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в августе составили 32,0 млрд руб. Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на 10 млрд руб. без ухудшения качества по ним. Этот эффект компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка. За 8 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 441,4 млрд руб. (половина из которых пришлась на период с марта по май текущего года) против 88,7 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев 2020 года составила 593,7 млрд руб., а чистая прибыль 479,7 млрд руб.

Активы в августе увеличились на 1,7% до 30,9 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля. Также сказалась положительная переоценка валютных статей, без учета которой рост активов составил 1,2%.

В августе корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб. кредитов, с начала года – 8,3 трлн руб., что на четверть больше, чем год назад. Банк продолжает активно участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса: в рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму более 230 млрд руб.

Остаток портфеля составил 14,9 трлн руб., увеличившись за месяц на 3,2% или на 2,5% без учета валютной переоценки.

Розничным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 441 млрд руб., что является рекордным для банка объемом, который в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. Рост в равной степени обеспечен потребительским и ипотечным кредитованием. Розничный портфель вырос на 2,4% или на 182 млрд руб. Остаток портфеля на 1 сентября превысил 7,8 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам августа остался на уровне 3,3%.

Портфель ценных бумаг за август вырос на 0,3% преимущественно за счет приобретения государственных облигаций и облигаций Банка России. Остаток портфеля на 1 сентября составил 3,9 трлн руб.

Средства клиентов в августе увеличились на 1,3% без учета валютной переоценки: средства физических лиц – на 0,3%, средства юридических лиц – на 3,3%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 3,6%.

Базовый и основной капиталы за август увеличились на 12 млрд руб. и составили 4 003 млрд руб. Общий капитал за месяц вырос на 59 млрд руб. за счет заработанной чистой прибыли. При этом отрицательное влияние на динамику капитала оказали переоценка ценных бумаг, а также снижение учитываемой в капитале прибыли за счёт применения правил расчета капитала, установленных Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска, в августе увеличились на 2,8% или на 0,8 трлн руб. под влиянием растущего кредитного портфеля, роста макропруденциальной надбавки по новым выдаваемым розничным кредитам, а также расчетов с международными платежными системами.

Капитал, млрд руб. 1 сен'20* 1 авг’20 1 сен'20*/ 1 авг’20 1 янв’20 1 сен'20*/ 1 янв’20 Базовый 4 003 3 991 0,29% 3 300 21,3% Основной 4 003 3 991 0,29% 3 300 21,3% Общий 4 704 4 645 1,29% 4 568 3,0% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 13,07% 13,40% -0,32 п.п. 10,51% 2,56 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 13,07% 13,40% -0,32 п.п. 10,51% 2,56 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 15,34% 15,57% -0,22 п.п. 14,52% 0,82 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 30 667 29 840 2,77% 31 470 -2,6%

* оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 8 месяцев 2020 года (РПБУ, неконсолидированные данные)