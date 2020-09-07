Началась регистрация на школьную олимпиаду по искусственному интеллекту

Стартовала регистрация на олимпиаду Кружкового движения НТИ по профилю «искусственный интеллект» для школьников 8–11-х классов. Соревнование является совместным проектом Кружкового движения НТИ и Академии искусственного интеллекта для школьников (AI-Academy) — проекта Сбербанка и Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

В рамках олимпиады школьники займутся обработкой естественного языка (NLP, Natural Language Processing). Наработки данной сферы используются для создания вопросно-ответных систем, поисковых машин, чат-ботов, автоматизации работы кол-центров и технической поддержки, обработки обращений граждан, сбора обратной связи от клиентов и т. п.

Соревнование по профилю «искусственный интеллект» пройдет в несколько этапов:

с 3 сентября по 30 октября 2020 года — регистрация на профиль;

с 1 по 31 октября 2020 года — первый отборочный этап (предметные туры по математике и информатике);

с 10 ноября 2020 года по 10 января 2021 года — второй отборочный этап (решение задачи по машинному обучению);

март 2021 года — финал в Москве.

Участников ждут вебинары с дата-сайентистами (data scientists) Сбербанка, которые не только расскажут о NLP применительно к заданиям соревнования, но и ответят на вопросы о своей работе и перспективах развития машинного обучения.

Те, кто справится с профильной задачей финала лучше других, получат сертификаты на образование номиналом от 150 тысяч до 500 тысяч рублей и ценные призы, преимущества при поступлении в вузы (профиль «искусственный интеллект» имеет третий уровень Российского совета олимпиад школьников), а также приглашение на стажировку в экосистему Сбербанка по направлению Data Science.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект уже сейчас меняет нашу жизнь к лучшему, а в будущем его роль лишь возрастет, а значит, повысится и без того высокий спрос на специалистов в этой сфере. Участие в олимпиаде — хороший шанс ближе познакомиться с тем, чем занимаются специалисты по большим данным, оценить свою склонность к этой области знаний, чтобы потом, возможно, посвятить себя более глубокому ее изучению. Призываю всех школьников с 8-го по 11-й класс и их родителей воспользоваться этой возможностью».

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Второй год подряд на олимпиаде дети пробуют себя в решении задач, по-настоящему важных для экономики. Такие проекты для школьников приближают наше образование к тому, чтобы его результатом были не только грамотно донесенные знания, но и активный и заинтересованный ребенок, который умеет эти знания добывать, использовать, рефлексировать, применять их там, где они могут быть полезны».

Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков:

«Мы рады тому, что направление "искусственный интеллект" снова будет доступно финалистам олимпиады. По итогам соревнований прошлого года мы видим, что победители и призеры этого профиля получили преимущества, на которые даже не рассчитывали. Многие поступили в топовые вузы без вступительных испытаний, участники, которых наградили денежными сертификатами, смогли потратить деньги на свое образование. Масштаб этого финала позволил многим посмотреть на себя с другой стороны, стать более уверенным в своих силах. Очень хорошо, что в этом году все это станет доступно сотням других школьников со всей России».

В 2019 году профиль «искусственный интеллект» стал четвертым по популярности из 30 профилей олимпиады — на него зарегистрировалось более 3700 школьников. Дети строили алгоритм, который по историческим данным транзакций клиентов может спрогнозировать суммарные траты каждого клиента в следующем месяце.