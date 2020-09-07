Сбербанк принял участие в открытии Russian Chapter — российского отделения климатической инициативы Всемирного экономического форума

Сбербанк принял участие в первом мероприятии российского отделения климатической инициативы Всемирного экономического форума — Russian Chapter, являющегося платформой для членов советов директоров, управляющих компаний, председателей комитетов, которые стремятся расширить свои знания о климатических изменениях и их последствиях.

В рамках открытия Russian Chapter совместно с компанией «Делойт» СНГ (Интеллектуальный партнер Russian Chapter) был проведен круглый стол «Бизнес и изменение климата». Одним из спикеров круглого стола стала независимый член Наблюдательного совета Сбербанка, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию и Комитета по управлению рисками Надя Уэллс, которая рассказала о ESG-повестке Сбербанка.

Участники круглого стола обсудили приоритетные направления деятельности Russian Chapter, важность климатической повестки для бизнеса с точки зрения глобальных и локальных практик, а также прокомментировали обзор последних тенденций, законодательных норм и ожиданий компаний и регулирующих органов.

Надя Уэллс, независимый директор ПАО Сбербанк, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию и Комитета по управлению рисками:

«Управление климатическими рисками — критичный вопрос для государств и глобальных компаний всего мира, от решения которого зависит благополучие будущих поколений нашей планеты. Я вхожу в советы директоров многих компаний и могу сказать, что данный вопрос является фокусным в повестках дня каждого из них, включая Наблюдательный совет Сбербанка. Банк, как и компании экосистемы, в настоящее время активно внедряют проекты в области экологии, в том числе способствующие снижению углеродного следа в России. Также банк ведет тесный диалог с регулирующими органами и международными организациями, важность поддержки которых сложно переоценить, поскольку он работает над внедрением управления климатическими рисками в повседневную деловую практику».

Экология и вопросы устойчивого развития — ESG (environmental, social, governance,

т.е. факторы окружающей среды, социальные, управленческие) — занимают значимое место в стратегии и культуре Сбербанка. Банк, в число активных клиентов которого входит две трети населения России, осознает свою ответственность за благополучие страны, за то, каким воздухом будут дышать и какую воду будут пить её граждане.

Экологическая политика Сбербанка охватывает все направления — от работы с внешними клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого сотрудника, — а следование принципам устойчивого развития помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду. Банк финансирует «зеленые» проекты, включая альтернативную энергетику и типовые решения в сфере твердых коммунальных отходов.

Russian Chapter — российское подразделение глобальной платформы по вопросам изменения климата для членов советов директоров, созданной под эгидой Всемирного экономического форума уже в 8 странах G20. Внедряя инициативу Climate Governance Initiative (CGI), Всемирный экономический форум поддерживает растущую осведомленность и развитие компетенций советов директоров для эффективного управления с точки зрения изменения климата.

В круглом столе в рамках открытия Russian Chapter также выступили признанные мировые и российские эксперты в области управления климатическими рисками: Сильвио Дулинский, руководитель инициативы по климатическому управлению Всемирного экономического форума; Иван Кухнин, партнер Группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании «Делойт» в СНГ; Карина Литвак, основатель Chapter Zero UK, член совета директоров Eni S.p.A,; Татьяна Митрова, директор Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»; член советов директоров ПАО «НОВАТЭК» и Schlumberger; Дэвид Николс, заместитель председателя Российской ассоциации корпоративного управления API, портфельный управляющий East Capital; Ольга Паско, основатель и председатель управленческого совета Russian Chapter, член международного консультативного совета в APQ Global, независимый директор в NESsT UK; Елена Хайкин (Сапожникова), основатель и член управленческого совета Russian Chapter, партнер инвестиционной группы Digital Horizon, старший независимый директор ПАО «Интер РАО»; Алек Ван Ваеренберг, советник юридической практики в энергетическом секторе в DLA Piper.