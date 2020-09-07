Представители группы ВТБ получат государственные награды РФ за строительство М-11

Руководители компаний, входящих в группу ВТБ, были представлены к государственным наградам за большой вклад в строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (М-11). Указом президента России медали и ордена различных степеней присуждены:

Андрею Громовичу Бехте, Генеральному директору ООО «ПУСК» (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

Антону Владимировичу Новикову, Члену Правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг — Орден дружбы;

Евгению Валентиновичу Трусову, Члену Правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

Олегу Владимировичу Панкратову, Руководителю ВТБ Инфраструктурный Холдинг — Орден почета;

Юрию Вячеславовичу Молчанову, Старшему Вице-президенту банка ВТБ — Орден дружбы.

27 ноября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие движения по скоростной платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. В мероприятии также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, главы субъектов РФ.

«Поздравляю коллег с престижными государственными наградами. Скоростная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом является социально значимым проектом и, безусловно, способствует развитию экономических связей между двумя столицами и прилегающими регионами. Рад, что группа ВТБ стала частью этого проекта, а экспертиза и большой опыт команды ВТБ Инфраструктурный Холдинг способствовали его реализации», — отметил Андрей Костин.