Представители группы ВТБ получат государственные награды РФ за строительство М-11

Руководители компаний, входящих в группу ВТБ, были представлены к государственным наградам за большой вклад в строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (М-11). Указом президента России медали и ордена различных степеней присуждены:
- Андрею Громовичу Бехте, Генеральному директору ООО «ПУСК» (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- Антону Владимировичу Новикову, Члену Правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг — Орден дружбы;
- Евгению Валентиновичу Трусову, Члену Правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- Олегу Владимировичу Панкратову, Руководителю ВТБ Инфраструктурный Холдинг — Орден почета;
- Юрию Вячеславовичу Молчанову, Старшему Вице-президенту банка ВТБ — Орден дружбы.
27 ноября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие движения по скоростной платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. В мероприятии также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, главы субъектов РФ.
«Поздравляю коллег с престижными государственными наградами. Скоростная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом является социально значимым проектом и, безусловно, способствует развитию экономических связей между двумя столицами и прилегающими регионами. Рад, что группа ВТБ стала частью этого проекта, а экспертиза и большой опыт команды ВТБ Инфраструктурный Холдинг способствовали его реализации», — отметил Андрей Костин.
Справка
М-11 — это скоростная платная автомагистраль, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Магистраль проходит от МКАД по территории Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга в обход всех населенных пунктов до кольцевой дороги вокруг Петербурга. Трасса была построена в рамках государственно-частного партнерства. Строительство последних двух участков дороги — 7 и 8 этапов М-11 — было реализовано на основе концессионного соглашения между Правительством Российской Федерации, от имени которого выступает государственная компания «Автодор», и ООО «Магистраль двух столиц». Компания создана в июле 2013 г. для реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 этапов М-11 на основе государственно-частного партнерства. Акционерами компании являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг и французская группа VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions). В 2014 г. компания приступила к реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 участков автомобильной дороги М-11 «Москва—Санкт-Петербург» на основе государственно-частного партнерства. В 2019 г. участки ввели в эксплуатацию. Скоростная автомобильная дорога М-11 построена в соответствии с высочайшими международными стандартами. Новая трасса отличается беспрецедентно высоким для российской дорожной отрасли вниманием к вопросам экологии проекта, безопасности и комфорта водителей.
ВТБ Инфраструктурный Холдинг — лидер на российском рынке инфраструктурных инвестиций. Компания реализует масштабные стратегические и коммерчески эффективные проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны Холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $17 млрд, из них почти $6,5 млрд — кредиты и собственные средства группы ВТБ.