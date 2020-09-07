Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Новый Кленовый» в Красноярске

Банк «Открытие» аккредитовал жилой дом N33 в ЖК «Новый Кленовый» от строительной компании «СибЛидер». Покупателям квартир банк «Открытие» предлагает новые выгодные условия по ипотеке.

16-этажный монолитно-кирпичный дом возводится на ул. Судостроительной и является продолжением традиций знакомой красноярцам марки «Кленовый дворик».

В доме представлены просторные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры площадью от 42,1 до 102,5 квадратных метров. С верхних этажей открывается панорама: с одной стороны, на предгорье, с другой — на Енисей.

В шаговой доступности от ЖК «Новый Кленовый» находятся детский сад, школа, спортклуб и продуктовые магазины. Развязка с выходом на Николаевский мост позволяет быстро доехать до мест активного отдыха: заповедника «Столбы», Фан-парка «Бобровый лог» и «Роева Ручья».

Приобрести квартиру в этом доме можно в ипотеку по госпрограмме, где ставка составляет 5,99% на весь срок кредитования, а первоначальный взнос снижен до 15%.

С 18 августа банк «Открытие» улучшил условия и по собственным ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное от 7,6% и на рефинансирование от 7,8% годовых.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно данным Frank RG, банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. С начала года банк выдал жителям Красноярского края ипотечных кредитов на сумму более 1 млрд. рублей, что почти втрое выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.