Банк "Фридом Финанс" сообщил об изменении тарифов с 11 сентября

Банк "Фридом Финанс" сообщил, с 11 сентября 2020 г. вступают в силу изменения в:



— Тарифы расчётно-кассового обслуживания юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в российских рублях и в иностранной валюте в ООО "ФФИН Банк"

— Тарифы обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Пакета услуг "Интернет-эквайринг" в ООО "ФФИН Банк"



Новая редакция тарифов будет размещена на сайте в соответствующих разделах.