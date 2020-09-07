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Банк «Восточный» улучшил условия по кредитной карте «Кэшбэк», добавив возможность снимать наличные без комиссии

7 сентября 2020

Клиенты «Восточного», оформившие с 7 сентября 2020 года кредитную карту «Кэшбэк», теперь могут не платить за снятие наличных в первый месяц использования карты. Возможность реализована в рамках акции по возврату комиссии за снятие наличных, которая продлится до 31 декабря 2020 года.

По условиям акции держателям карты «Кэшбэк» в течение месяца после оформления карты банк возвращает комиссию за снятие наличных. Комиссия возвращается в виде бонусов, которыми можно возместить стоимость оплаченной картой покупки. Возмещение расходов на покупку происходит по правилам бонусной программы «Кэшбэк», которая доступна держателям кредитной карты. Всего можно компенсировать комиссию за снятие до 100 тысяч рублей наличными.

Напомним, что кредитная карта «Кэшбэк» позволяет клиентам самостоятельно выбирать категории повышенного кэшбэка и возвращать до 15% от потраченных средств. На выбор предоставляется 5 бонусных категорий: «Онлайн-покупки», «За рулем», «Отдых», «Тепло» и «Все включено». Кэшбэк зачисляется в бонусах, которыми можно компенсировать оплаченные картой покупки; 1 бонус = 1 рублю. Подробнее об условиях оформления и бонусной программы карты «Кэшбэк» можно узнать на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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