Сбербанк провел акцию «День добрых дел» в Тулуне

Объединенная команда волонтеров-работников Байкальского банка Сбербанка из Иркутска, Тулуна, Братска 5 сентября на территории отстроенного нового здания инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» провела субботник. Задачей трудового десанта была уборка территории больницы, фасадных конструкций и окон отделения.

Евгений Пришибский, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка (г. Иркутск):

«Это мероприятие чрезвычайно важно для всего нашего коллектива, ведь банк в рекордные сроки, по новым технологиям, с оснащением техникой и сервисами по последнему слову времени построил в Тулуне новое инфекционное отделение. Наши сотрудники видели, как шло строительство и теперь хотят внести свою лепту в открытие больницы. Важно, как можно скорее передать объект городу, чтобы он служил людям. Ведь сейчас жители Тулуна и близлежащих территорий не получают нужный спектр услуг именно такой направленности».

Василий Чеканов, вице-президент, директор департамента строительства Сбербанка (г. Москва):

«Мы - как одна команда, собрались вместе в этом знаковом месте и событии, чтобы помочь довести построенный объект до идеального состояния и настрой у коллектива боевой. Часть сотрудников приезжала сюда 15 августа, тогда здесь был возведен только корпус здания, прошло всего 20 дней и объект уже полностью готов. Конечно, для участников субботника такая скорость строительства и удивляет, и вызывает восхищение. Увидели впервые новую больницу и будущие доктора - студенты медицинского колледжа».

Акцию «День добрых дел», организованную банком, поддержали студенты 1–го курса Медицинского колледжа (г. Тулун), коллектив ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и сотрудники мэрии г. Тулуна. Общее количество участников акции составило более 200 человек.

Юрий Карих, мэр.г. Тулуна:

«Не просто уборка территории построенного объекта у нас здесь проходит, а - настоящее историческое событие для Тулуна. Те, кто сегодня принял участие в субботнике, об этом будут рассказывать своим детям и внукам: «Мы это построили.. мы здесь работали.. у нас был здесь первый субботник». Тем более, сейчас век новых технологий и фото с акции уже разлетелись по разным городам. Сбербанк создает здесь и сейчас эту новую историю тулунского здравоохранения и мы все в ней участвуем».

Справка

Решение о строительстве высокотехнологичной больницы в пострадавшем от наводнения г.Тулуне было принято в сентябре 2019 года. Возведение и оснащение инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» предусматривает 28 коек и осуществляется на средства Сбербанка.

Здание отделения собрано из 116 модулей, изготовленных по современной технологии, широко применяемой в мире. Она позволяет значительно сокращать сроки строительства, обеспечивать высокие стандарты качества. Модули изготовлены в Твери, Тсоответствуют эксплуатационным нормам и требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. Уникальная технология позволяет организовать «чистые зоны» с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, энергоснабжением и поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности.