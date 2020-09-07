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Упрощена процедура выхода участника из общества с ограниченной ответственностью

7 сентября 2020
Нормы Федерального закона от 31.07.2020 № 252-ФЗ, вступившего в силу с 11 августа 2020 года, внесли изменения в порядок выхода участника из общества с ограниченной ответственностью и правила определения момента перехода его доли к обществу. Теперь процедура упрощена: удостоверение заявления участника о выходе из ООО, подача заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ и передача документов обществу является одним нотариальным действием.

Новации законодательства предусматривают, что нотариус, удостоверивший заявление участника о выходе из ООО, в течение двух рабочих дней должен подать в регистрирующий орган документы о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, не позднее одного рабочего дня со дня подачи ему необходимо направить данные документы по почте, либо в электронном виде (при наличии этих сведений в ЕГРЮЛ) непосредственно обществу. При этом переход доли (ее части) от вышедшего участника к компании происходит сразу после регистрации необходимых сведений в ЕГРЮЛ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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