Владельцы земельных участков в Иркутске могут оспорить результаты кадастровой оценки до 18 сентября

В 2020 году проводится Государственная кадастровая оценка земельных участков на территории Иркутской области. Определение кадастровой стоимости осуществляется Областным государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», учредителем которого является Министерство имущественных отношений Иркутской области.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — Закон), с 31 июля 2020 года в фонде данных государственной кадастровой оценки (www.гоsreestr.ru), а также на сайте Областного государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки» (www.cgko.ru) размещены промежуточные отчетные документы по результатам проведения государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Иркутской области.

В ведомстве отмечают, что величина кадастровой стоимости земельного участка напрямую влияет на величину земельного налога. Сейчас у правообладателей есть возможность повлиять на величину кадастровой стоимости земельного участка