ПСБ: Неделю начали с роста

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на противоречивом внешнем фоне, отыграв часть потерь предыдущей недели. Продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42 долларов за баррель. Поддержку же нашему рынку оказала динамика европейских площадок, где к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,3%. Отметим отсутствие торгов в США, где сегодня отмечается День труда. На таком фоне позитивные настроения перевесили, что позволило индексу МосБиржи к 18.15 мск прибавить 0,5%, поднявшись в район 2936 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметалла и ЛСР, рост которых составил 3,6% и 2,8% соответственно. Хуже рынка торговались Северсталь и X5 Retail Group, потерявшие более 1,5%. Отметим, что существенное влияние на рыночную динамику в рамках сегодняшнего дня оказало отсутствие торгов в Штатах, что снизило активность игроков. При этом российский рынок продолжает движение под среднесрочным восходящим трендом, берущим начало от минимумов года, что говорит в пользу дальнейшего снижения, ближайшей целью которого может выступать поддержка, расположенная на уровне 2850 пунктов. Из сопротивлений выделим уровень 3000 пунктов.



При этом американская валюта продолжает движение выше 75 рублей, что может говорить в пользу продолжения ее роста. Однако пока мы не видим существенных фундаментальных факторов для этого.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,5%, достигнув 75,8 рубля, евро прибавил 0,4%, торгуясь чуть выше 89,6 рубля. Отметим, что в ходе сессии рубль демонстрировал более существенное ослабление, что позволило доллару в моменте подниматься выше 76 рублей. Однако под конец торгов снижение геополитических рисков позволило рублю отыграть часть потерь.Удержание нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов, скорее говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70-75 рублей.