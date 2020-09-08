ПСБ: Неделю начали с роста

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:
В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на противоречивом внешнем фоне, отыграв часть потерь предыдущей недели. Продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42 долларов за баррель. Поддержку же нашему рынку оказала динамика европейских площадок, где к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,3%. Отметим отсутствие торгов в США, где сегодня отмечается День труда. На таком фоне позитивные настроения перевесили, что позволило индексу МосБиржи к 18.15 мск прибавить 0,5%, поднявшись в район 2936 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметалла и ЛСР, рост которых составил 3,6% и 2,8% соответственно. Хуже рынка торговались Северсталь и X5 Retail Group, потерявшие более 1,5%. Отметим, что существенное влияние на рыночную динамику в рамках сегодняшнего дня оказало отсутствие торгов в Штатах, что снизило активность игроков. При этом российский рынок продолжает движение под среднесрочным восходящим трендом, берущим начало от минимумов года, что говорит в пользу дальнейшего снижения, ближайшей целью которого может выступать поддержка, расположенная на уровне 2850 пунктов. Из сопротивлений выделим уровень 3000 пунктов.
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На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,5%, достигнув 75,8 рубля, евро прибавил 0,4%, торгуясь чуть выше 89,6 рубля. Отметим, что в ходе сессии рубль демонстрировал более существенное ослабление, что позволило доллару в моменте подниматься выше 76 рублей. Однако под конец торгов снижение геополитических рисков позволило рублю отыграть часть потерь. При этом американская валюта продолжает движение выше 75 рублей, что может говорить в пользу продолжения ее роста. Однако пока мы не видим существенных фундаментальных факторов для этого. Удержание нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов, скорее говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70-75 рублей.