ИАЦ «Альпари»: Рынку удалось не попасть под удар «медведей»

Российский фондовый рынок к вечеру понедельника вернулся к более-менее устойчивому равновесию, несмотря на весь внешний негатив и сильнейшую качку в нефти. Индекс МосБиржи восстановился к 2939 пункту, хотя все еще сохраняет серьезные шансы просадки в область 2900 пунктов. Индекс РТС балансирует около 1222 пунктов и может торговаться в ближайшее время в пределах 1210-1235 пунктов.

В неплохом плюсе сегодня депозитарные расписки «Тинькоффа», а также акции «Полиметалла» и «ПИКа». С ростом котировок акций «Полиметалла» все довольно сложно, потому что золото топчется на месте и торгуется по $1935 — этого мало для возобновления покупок бумаг золотопромышленников.

Бумаги «ПИКа» после паузы вернулись к активному повышению и обновляют максимумы у 549,80 руб. «ПИК» — ключевой бенефициар наблюдающегося в стране понижения ипотечных ставок, поэтому с фундаментальной точки зрения тут точно есть, куда расти. При закреплении над 550 руб. новой целью подъема станет 570 руб.

В «красной» зоне сегодня находятся бумаги «Северстали» и «Газпрома», поэтому удивительно, что рублевому индикатору вообще удалось выйти в плюс — обычно тяжеловесы не оставляют рынку шансов двигаться в противоположном от себя направлении.

Доллар США сегодня бурно дорожал в паре с рублем, но к вечеру прирост сократился, а «американец» вернулся в более-менее приличные рамки около 75,78 руб. Очень может быть, что Минфин и ЦБ, пользуясь ситуацией с курсами и волатильностью, неплохо поработали сейчас над сокращением дефицита бюджета.

Краткосрочно доллар останется в сильной позиции и пределах 75,50-76,00 руб. Евро сегодня впервые с 2016 года поднимался выше 90,0 руб., но к завершению торгов пыл умерил и скорректировался до 89,57 руб. Здесь тоже все довольно однозначно — сила евро останется актуальной в пределах 88-90 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»