С 8 по 22 сентября проезд по улице Кожзаводская в Иркутске будет закрыт

С 8 по 22 сентября участок ул. Кожзаводская от ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба будет закрыт для проезда. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, сообщают мэрии Иркутска.
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С 8 по 22 сентября проезд по улице Кожзаводская в Иркутске будет закрыт8 сентября 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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