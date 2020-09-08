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С 8 по 22 сентября проезд по улице Кожзаводская в Иркутске будет закрыт

8 сентября 2020

С 8 по 22 сентября участок ул. Кожзаводская от ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба будет закрыт для проезда. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, сообщают мэрии Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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