В августе потребление электроэнергии в Иркутской области увеличилось на 0,5%

Согласно данным Иркутского РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за август 2020 года составило 4058,9 млн кВт ч, что на 0,5% больше аналогичного показателя 2019 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за август 2020 года составила 4594,4 млн кВт ч, что на 1,0% меньше, чем за август прошлого года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий Иркутской области увеличилась на 16,6 %, составив 386,7 млн кВт ч, выработка гидроэлектростанций (ГЭС) снизилась на 2,4%, до 4207,7 млн кВт ч.

С начала 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 36?398,5 млн кВт ч, что больше объема потребления за январь – август 2019 года на 1,1%. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии увеличилось на 0,6%.

Электростанции Иркутской области с начала 2020 года выработали 38 319,3 млн кВт ч, что на 4,7% больше объема выработки за восемь месяцев 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии увеличилась на 4,2 %. При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 7671,9 млн кВт ч, что на 8,2 % меньше, чем за такой же период 2019 года. Выработка ГЭС составила 30 647,4 млн кВт ч, увеличившись на 8,5% относительно аналогичного периода 2019 года.

В августе 2020 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы региона, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За август 2020 года переток из энергосистемы Иркутской области составил 535,5 млн кВт ч, всего с начала года – 1920,8 млн кВт ч.