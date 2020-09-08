Иркутские компании получили безвозмездные гранты от ПСБ на возобновление бизнеса

ПСБ подвёл итоги всероссийского конкурса для предпринимателей: в Иркутской области 9 компаний получили безвозмездные гранты на сумму 750 тысяч рублей на восстановление бизнеса после кризиса. Общий призовой фонд по всей России составил 15 млн рублей.

Конкурс проводился с 15 июня по 14 августа 2020 года. Заявки на участие принимались от представителей бизнеса из любого региона России, кто открыл свое дело до 1 апреля 2019 года. Участникам конкурса предлагалось заполнить анкету, в которой они рассказывали о своем бизнесе, о том, как работали в период пандемии, какие задачи и проблемы пришлось решать. Победителей определяло профессиональное жюри и учитывались результаты народного голосования, которое было организовано в соцсетях банка.

Всего ПСБ собрал более 3 тысяч заявок, 80 из них - от предпринимателей Иркутской области из розничной торговли, научно-образовательных проектов, сфер строительства, рекламы, общепита, ресторанного бизнеса, туризма, грузоперевозок, консалтинга, производства. Иркутская область вошла в десятку самых активных регионов-участников по России.

По региону гранты выиграли ИП Стрекаловская (спортивно-развлекательный комплекс Ice People), ООО «ФЭМЭЛИ-АРТ» (организация отдыха для детей), ИП ХО (общественное питание), ООО «СПОРТБИЛДИНГ» (деятельность спортивных объектов), ООО «РАССОЛЬНИК» (общественное питание), ИП Багинова (розничная торговля), ИП Здышева (деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания), ИП Долбикова (физкультурно-оздоровительная деятельность), ООО «Планетарий» (дополнительное образование).

Гранты выдавались в размере 50 000, 100 000 и 250 000 рублей.

«Мы хотели поддержать малый бизнес, помочь бескорыстно и без лишних ограничений, - отметил региональный директор Иркутского офиса ПСБ Александр Логунов. Именно поэтому предприниматели сами выбирают, на что им важнее потратить гранты: на погашение задолженности перед поставщиками, оплату аренды или выплату зарплаты сотрудникам, ремонт, запуск рекламы или развитие новых направлений деятельности. Надеемся, что такая поддержка даст бизнесу возможность быстрее восстановиться после кризиса».

«Прибавилось чувство уверенности в дальнейшем развитии бизнеса»

Сергей Хо, победитель конкурса, индивидуальный предприниматель (г. Иркутск):

- Наши кафе быстрого питания «Дунфан Во» известны многим иркутянам. До ухудшения эпидемиологической обстановки наше предприятие стабильно наращивало объемы продаж, с введением ограничительных мер продажи полностью прекратились. Коронавирус заставил нас посмотреть на наш бизнес по-новому: в настоящий момент мы развиваем собственную службу доставки готовой продукции. Когда узнал о победе, почувствовал, конечно, радость, а еще прибавилось чувство уверенности в дальнейшем развитии бизнеса, ведь заручиться поддержкой банка и государства очень здорово. Грант потратим на профилактику здоровья сотрудников, пополнение оборотных средств, модернизацию рабочих мест, проведение благотворительных мероприятий.

«Полученные средства потратим на расчеты с поставщиками»

Людмила Багинова, победитель конкурса, индивидуальный предприниматель (г. Иркутск):

- Мы занимаемся розничной торговлей косметики, парфюмерии и бытовой химии. Про конкурс узнала совершенно случайно, от знакомой. Решила поучаствовать, хотя на 99% была уверена, что победить невозможно. Когда узнала о победе, сразу не поверила. За время карантина у нас существенно сократилась выручка, что привело к образованию долгов перед поставщиками. Полученные средства планируем потратить на расчеты с ними. Я очень благодарна банку за поддержку!

«Грант от ПСБ – это неожиданная и очень приятная помощь»

Павел Никифоров, победитель конкурса, Генеральный директор ООО "Планетарий" (г. Иркутск):

- Миссия Иркутского планетария - дать возможность людям своими глазами увидеть мир через телескоп. В планетарии мы готовим полнокупольные научно-образовательные программы, проводим лекции по звёздному небу, выездные наблюдения объектов глубокого космоса, что является уникальной практикой не только для России, но и для всего мира. Грант от ПСБ - это неожиданная и очень приятная помощь в непростых условиях пандемии и закрытия звёздного зала планетария. Было очень приятно, что среди более чем 2 000 компаний, подавших заявку на конкурс, была выбрана наша.

«Грант помог не допустить распродажи основного закупленного оборудования»

Наталья Антонова, победитель конкурса, Генеральный директор ООО «Фэмэли-Арт» (г. Иркутск):

- Мы - военно-спортивный палаточный лагерь "CS Camp" для детей от 8 до 17 лет. Участие в наших программах дает возможность детям и подросткам раскрыть свой потенциал, научиться с пользой проводить свободное время, оценить плюсы здорового образа жизни, найти общий язык с родителями, научиться взаимопомощи и взаимопониманию.

О конкурсе узнали от знакомых, очень верили и не теряли надежду. Победа в конкурсе – это не только радость, но и чувство гордости и благодарности. Грант помог сделать частично возвраты предоплат нашим клиентам за путевки и не допустить распродажи основного закупленного оборудования, то есть, по сути, спас наше дело.

«На средства гранта мы приобрели новое освещение в один из спортзалов»

Мирлан Шаршенбаев, победитель конкурса, Генеральный директор ООО «Спортбилдинг» (г. Иркутск):

- Мы сдаем в аренду площадки для детских секций и любителей поиграть в футбол и волейбол. Бизнес, откровенно говоря, социально-ориентированный, создавался не для заработка, а для решения большой проблемы нашего города - нехватки крытых спортивных площадок. На средства гранта мы приобрели новое освещение в один из спортзалов, и можно сказать, что ПСБ принёс нам свет.