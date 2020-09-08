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Часть билетов на первый матч команды «Байкал-Энергия» в новом Ледовом дворце раздадут бесплатно

8 сентября 2020

Билетами обеспечат студентов из стройотрядов, детей-сирот, медиков, работающих с коронавирусом и заслуженных людей региона, сообщают в областной администрации.

Напомним, что с 11 по 16 сентября в Иркутске пройдут соревнования первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Они состоятся в Ледовом дворце «Байкал». Турнир организован по круговой системе: шесть команд в течение шести дней сыграют друг с другом. Те из них, кто займет первое и второе место, выйдут в следующий этап. 

Первый матч турнира 11 сентября в 11.00 сыграют «Уральский трубник» (Первоуральск) и «Енисей» (Красноярск). На 18.00 того же дня намечена торжественная церемония открытия нового спортивного объекта региона. После нее в 19.00 начнется встреча «Байкал-Энергии» с новосибирским «Сибсельмашем».  

Затем 12 сентября иркутяне проведут игру против хабаровского «СКА-Нефтяника», 13 сентября — «Уральского трубника», 15 сентября — кемеровского «Кузбасса», 16 сентября — «Енисея». Все матчи иркутского хоккейного клуба будут начинаться в 19.00. 

Продажа билетов на матчи в кассах стартует уже в 12.00 8 сентября. Стоимость билетов составит от 100 до 300 рублей. Билеты и абонементы можно приобрести не только в кассах ледового дворца «Байкал», но и на сайте 

Отметим, что в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями все игры будут проходить при 50% заполняемости трибун. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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