Выставка иркутского фотографа-минималиста Варвары Штерн «Тишина» пройдет в галерее Виктора Бронштейна

Варвара Штерн – молодой фотограф, член союза фотохудожников России и Иркутского фотографического общества. Она победитель всероссийских и международных конкурсов фотографии, обладатель государственной стипендии, участник фотовыставок в Иркутске, Москве и Стамбуле. Варвара работала в разных стилях, но сейчас ближе всего ей минимализм, сообщают в пресс-службе галерее.

– Я веду аскетичный образ жизни, в котором нет ничего лишнего. Может быть, отсюда стремление к минимализму, отсутствию ярких цветов и графичной композиции, – рассказала Варвара.

Новый проект – это размышления о тишине как о необходимости для всего живого на Земле. По мнению автора, каждый находит ее в чем-то своем.

Варвара работала над снимками полтора года в разных странах и городах: Индии, Белоруссии, Монголии и Иркутской области. Но в своих фотографиях она не рассказывает о локациях и природе. Вместо живописных пейзажей в ее работах – черно-белые силуэты и контуры. Детская площадка, занесенная снегом; очертания лодки на горизонте; темные линии деревьев в тумане – все это передает тишину как хрупкое состояние.

В проект вошли авторские стихи Варвары Штерн, написанные специально к выставке – они стали звуковым оформлением экспозиции.

Без возрастных ограничений. Стоимость входных билетов – 50–150 рублей. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30.