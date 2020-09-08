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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 17,4 тысяч

8 сентября 2020

По данным оперативного штаба, на 8 сентября подтвержден 71 новый случай коронавируса, всего за период эпидемии – 17 466. За последние сутки выздоровели 104 человека, за весь период эпидемии – 15 366. 

Амбулаторно лечатся 1 184 человека, госпитализированы – 633, в тяжелой форме – 30.

Всего за период эпидемии умерло 287 человек, 199 (+4) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

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В России идет рост заболевания, третий день подряд число заболевших превышает 5 тыс., до этого такой прирост не регистрировался с середины августа. При этом в Приангарье ситуация относительно стабильная. После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к сентябрю он опустился до 0,3% (~65-70).

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область сейчас находится на 9-м месте. Соседний Красноярский край сейчас находится на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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