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С начала пандемии в Улан-Удэ коронавирусом заразились 3 248 человек

8 сентября 2020

По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 8 августа зарегистрировано 5 666 (+34) лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В столице республики – Улан-Удэ 3 248 случаев.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4 676 человек, умерло 58 человек. Проходят лечение в стационарах республики 498 больных. На амбулаторном лечении находятся 434 пациента. 

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Из 34 новых случаев COVID-19:

  • 15 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,
  • 19 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 498 пациентов, из них 32 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 889 коек, занято – 523, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 498, свободно 366 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,8 %.

Проходят амбулаторное лечение 434 пациента с COVID-19, легким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 4 676 (+40) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 58 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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