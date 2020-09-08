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50-летнего мужчину спасли на пожаре в Нижнеудинске

8 сентября 2020

При ликвидации возгорания в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Шнеерсон в городе Нижнеудинске пожарные спасли человека, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре от бдительных соседей поступило на номер «101» в половине шестого утра. По указанному адресу к месту пожара выехали два пожарных расчёта пожарно-спасательной части № 55.

В комнате горели пол и диван. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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