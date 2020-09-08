Три российских ИТ-проекта победили в конкурсе ВВУИО ООН

В рамках виртуальной церемонии призы конкурса получил ПАО «Ростелеком», сообщают в пресс-службе Минкомсвязи России.

В номинации «Доступ к информации и знаниям» за обучающий проект для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями «Азбука Интернета», Минэкономразвития России в номинации «Электронное правительство» за систему мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», а также ООО «Система» в номинации «Электронное образование» за создание первой международной кибершколы будущего для нового поколения информационных технологий Kiber-one.

Всего на соискание наград ВВУИО в 2020 году было подано 800 заявок. На этапе онлайн-голосования осталось 354 проекта, из которых были отобраны по пять победителей в каждой из 18 номинаций конкурса.

Премия ВВУИО — международный конкурс в области информационно-коммуникационных технологий, реализующий направления деятельности Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Цель конкурса — поиск передовых мировых практик в области ИКТ. Участниками конкура ВВУИО могут стать представители государственных органов, гражданского общества, местных, региональных и международных учреждений, научно-исследовательских институтов, компаний частного сектора, а также отдельные лица. Впервые премия состоялась в 2012 году.