«Сбербанк страхование» в упрощенном порядке урегулирует убытки от тайфуна «Хайшен»

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» в приоритетном порядке урегулирует убытки жителей Приморского края от тайфуна «Хайшен», выплаты будут производиться по упрощенной системе на основании минимального пакета документов. В компании застраховано около 35 тыс. домов и квартир по договорам ипотечного страхования и программе «Защита дома+», сообщают в компании.

В компанию уже начали поступать первые обращения на выплаты от жителей Приморского края, по состоянию на 7 сентября зарегистрировано 11 заявлений. Заявить о страховом случае и получить консультации по урегулированию убытков и порядке страховых выплат можно по круглосуточному телефону 8 (800) 555-55-57 (звонок по России бесплатный), а также в любом отделении Сбербанка. Также подать документы на выплату удобно через мобильное приложение «СберОсмотр».

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«ʺСбербанк страхованиеʺ в приоритетном порядке урегулирует убытки клиентов от урагана рекордной силы, который обрушился на Приморский край на прошлой неделе. В моменты стихийных бедствий мы в очередной раз убеждаемся в необходимости страховой защиты имущества. Страхование компенсирует расходы в непредвиденных ситуациях, которые многократно превышают стоимость полиса».

Застраховать жилье от непредвиденных ситуаций можно по программе «Защита дома+» от «Сбербанк страхование». В августе компания обновила эту программу, и теперь она представляет собой конструктор, с помощью которого клиенты могут выбирать оптимальные для себя условия страховой защиты и распределять страховую сумму по объектам страхования исходя из своих потребностей. По обновленной программе можно застраховать квартиру (в том числе сдаваемую в аренду), апартаменты, комнату, частный дом или дачу, дополнительные постройки на участке. Оформить полис можно в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн всего за несколько кликов.